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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

60 کودک خیابانی خراسان رضوی ساماندهی شده اند

60 کودک خیابانی خراسان رضوی ساماندهی شده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی بیان اینکه در استان 60 کودک خیابانی ساماندهی شده اند گفت: درآمد ماهیانه این کودکان با فروش روزنامه ماهیانه بالغ بر 450 هزارتومان است.

تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در استان 1600 کودک بی سرپرست و بد سرپرست وجود دارد که در شیرخوارگاه ها نگهداری می شوند که از این تعداد، 300 نفر توسط دولت و الباقی توسط خیرین اداره می شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از 1000 کودک نیز که مشکل داشته اند ساماندهی شده اند که توسط اقوام درجه یک آنها مثل عمو و عمه نگهداری می شوند.
 
شکیب با بیان این مطلب که در استان 60 کودک خیابانی ساماندهی شده اند و با فروش روزنامه ماهیانه درآمدی بالغ بر 450 هزارتومان برای خود بدست می آورند، اظهار داشت: پرداخت یارانه به این گونه افراد گزینه آخر سازمان است و تلاش می کنیم که این گونه افراد از تکدی گری دست بردارند و عزت نفس خود را حفظ کنند.
 
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، همچنین از وصول ده میلیارد ریال اعتبار که توسط استانداری تخصیص یافته بود در ابتدای امسال خبر داد.
 
وی گفت: گفت: 900 خانواده تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی با تشکیل تعاونی های کوچک،  به مرحله خود اشتغالی رسیده اند.

 
کد مطلب 1059286

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