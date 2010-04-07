60 کودک خیابانی خراسان رضوی ساماندهی شده اند

تهمینه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در استان 1600 کودک بی سرپرست و بد سرپرست وجود دارد که در شیرخوارگاه ها نگهداری می شوند که از این تعداد، 300 نفر توسط دولت و الباقی توسط خیرین اداره می شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از 1000 کودک نیز که مشکل داشته اند ساماندهی شده اند که توسط اقوام درجه یک آنها مثل عمو و عمه نگهداری می شوند.

شکیب با بیان این مطلب که در استان 60 کودک خیابانی ساماندهی شده اند و با فروش روزنامه ماهیانه درآمدی بالغ بر 450 هزارتومان برای خود بدست می آورند، اظهار داشت: پرداخت یارانه به این گونه افراد گزینه آخر سازمان است و تلاش می کنیم که این گونه افراد از تکدی گری دست بردارند و عزت نفس خود را حفظ کنند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، همچنین از وصول ده میلیارد ریال اعتبار که توسط استانداری تخصیص یافته بود در ابتدای امسال خبر داد.

وی گفت: گفت: 900 خانواده تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی با تشکیل تعاونی های کوچک، به مرحله خود اشتغالی رسیده اند.



