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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

تاکید نماینده اهر بر لزوم کمک دولت به تامین خسارت سرمازدگی کشاورزان

تاکید نماینده اهر بر لزوم کمک دولت به تامین خسارت سرمازدگی کشاورزان

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خواستار مساعدت ویژه دولت و دست اندرکاران بخش کشاورزی به کشاورزان خسارت دیده ناشی از سرمازدگی اخیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، غلامحسین مسعودی ریحان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کارگروه آب کشاورزی و منابع استان با اشاره به خشکسالی سه سال متوالی در شهرستان اهر و سرمازدگی اخیر گفت: متأسفانه خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه در این شهرستان باعث شده تنها منبع درآمد روستائیان و کشاورزان منطقه که تولید محصولات کشاورزی می باشد از بین برود و کشاورزان را با مشکل جدی مواجه کند.

وی، با انتقاد از مسئولان و برنامه ریزان صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: متأسفانه عدم پرداخت خسارت واقعی به کشاورزان باعث شد کشاورزان رغبتی به بیمه محصولات خود نداشته باشند.

وی، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تعیین کمیته ای ویژه برای اصلاح بیمه محصولات کشاورزی در جهت حمایت از بخش کشاورزی و روستائیان شد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با اشاره به وجود 60 میلیون متر مکعب روان آب در شهرستان اهر گفت: متأسفانه عدم مدیریت براین آبها باعث شده این مقدار آب سرگردان به هرز بروند.

وی افزود: ایجاد 7 سد کوچک زودبازده را برای مهار آبهای سرگردان منطقه مطالعات اولیه آن به اتمام رسیده موجب استفاده بهینه از این آبها ذکر کرد.خواستار تسریع و اختصاص اعتبارات لازم در مطالعه اصلی آنها شد.

مسعودی ریحان همچنین با اشاره به اتمام مطالعات سد ابریق چای، کچری چای و سد علی آباد تسریع در اجرای این پروژه ها را از خواسته های بحق اهالی این مناطق عنوان کرد.

وی  از مسئولان استانی و کشوری خواست در جهت حمایت از کشاورزان منطقه نسبت به اعطای کمک بلاعوض و استمهال وامهای کشاورزی تدابیر جدی اتخاذ نمایند.

کد مطلب 1059287

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