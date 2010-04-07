آخرین فرصت لیورپول/ آلمانی ها جام می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپل هفته گذشته در دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ اروپا با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود بنفیکا شکست خورده و پنج شنبه شب در آنفیلد ، این فرصت را دارد تا صعود خود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را تضمین کند. شکست در این دیدار چه بسا پایان راه رافائل بنیتز اسپانیایی در باشگاه انگلیسی باشد.

دو تیم آلمانی ولفسبورگ و هامبورگ هم به ترتیب با فولهام و استاندارد لیژ دیدار می کنند. تیم های آلمانی آخرین بار در سال 1997 قهرمان این رقابت ها شدند. در این سال شالکه به عنوان قهرمانی رسید. وردربرمن هم سال گذشته به فینال این رقابت ها رسید اما در دیدار نهایی مقابل شاختاردونتسک اوکراین شکست خورد.

برنامه بازی ها به این شرح است:

* لیورپول انگلستان - بنفیکای پرتغال

دیدار رفت: بنفیکا پرتغال 2 - لیورپول انگلستان یک



* ولفسبورگ آلمان - فولهام انگلستان

دیدار رفت: فولهام انگلستان 2 - ولفسبورگ آلمان یک

* استاندارد لیژ بلژیک - هامبورگ آلمان

دیدار رفت: هامبورگ آلمان 2 - استاندارد لیژ بلژیک یک



* آتلتیکومادرید اسپانیا - والنسیای اسپانیا

دیدار رفت: والنسیا اسپانیا 2 - آتلتیکومادرید اسپانیا 2