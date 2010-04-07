شکایتی از رحیمی به کمیسیون اصل 90 نرسیده است

حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص این که آیا بررسی پرونده شکایت از مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 به نتیجه نرسیده است گفت: حدود 6 ماه پیش این پرونده به دلیل پیگیری نکردن شاکیان آن مسکوت مانده و در کمیسیون اصل 90 بررسی نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون اصل 90 قصدی برای به جریان انداختن این پرونده ندارد، خاطر نشان کرد: آقایان نادران و توکلی خود دیگر پیگیر این موضوع نبوده اند و حقیقت آن بود که در آن زمان نیز دیگر مصلحت نبود. زیرا فضای ملتهب پس از انتخابات جای بحث بیشتر برای این موضوع باقی نمی گذاشت و جامعه نیازمند آرامش بود.

اسلامی گفت: ادامه چنین بحث هایی عقلانی نبود.

نماینده ساوه گفت: فکر نمی کنم آقای رحیمی مشکل مدرک داشته باشد. اما به هر ترتیب در صورتی که شکایت کنندگان خواستار پیگیری این موضوع باشند کمیسیون آمادگی بررسی آن را دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که در خصوص پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده شکایتی به این کمیسیون ارجاع شده گفت: تا کنون شکایتی به کمیسیون اصل 90 در این خصوص ارجاع نشده اما کمیسیون آمادگی این را دارد در صورت شکایت نسبت به این موضوع مسئله را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در خصوص انتخاب رئیس این کمیسیون پس از درگذشت حجت الاسلام فاکر رئیس سابق این کمیسیون گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس هیئت رئیسه مجلس در جلسه امروز چهارشنبه خود از بین 8 عضو ثابت کمیسیون اصل 90 یک نفر را از نظر داشتن صلاحیت به عنوان رئیس انتخاب کرده و در یکی از جلسات مجلس در صحن علنی برای انتخاب قطعی وی رای گیری می کند.