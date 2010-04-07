به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنجشنبه نوزدهم فروردین سمیناری با عنوان "جنبش هنر عکاسی در کردستان" به مدت دو روز توسط مجله «تاو» TAW تنها مجله عکاسی کردستان با حضور هنرمندانی از ایران، کردستان، عراق، لبنان و سوریه در شهر اربیل پایتخت کردستان عراق برگزار می‌شود.

در این سمینار که با برگزاری نمایشگاه‌های عکس و نمایش فیلم همراه است، هفت سخنرانی در ارتباط با موضوع سمینار انجام می‌شود. در دومین روز این سمینار افشین شاهرودی که سال گذشته دو نمایشگاه عکس از آثار عکاسان ایرانی را در سلیمانیه و حلبچه برگزار کرد و در این مدت کوشش‌هایی را برای ایجاد آشنایی و ارتباط بین عکاسی ایران و کردستان بعمل آورد، در مورد "اهمیت عکاسی" سخنرانی می‌کند.

همچنین سال گذشته کتابی نیزاز شاهرودی در سلیمانیه به زبان کردی ترجمه و منتشر شد.

قرار بود سیف‌اله صمدیان نیز برای نمایش بخش‌هایی از آثار "تصویر سال" به این سمینار برود که به دلیل مشغله وی میسر نشد.

