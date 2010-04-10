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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

پورفرج به مهر خبر داد:

پرداخت جوایز صادراتی سال 86 به دفاتر وارد کننده تور تا پایان فروردین

پرداخت جوایز صادراتی سال 86 به دفاتر وارد کننده تور تا پایان فروردین

رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران از افزایش نرخ جوایز صادراتی خبر داد و گفت: جوایز صادراتی سال 86 دفاتر وارد کنند تور تا پایان فرودین پرداخت می شود.

ابرهیم پورفرج در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت جوایز صادراتی سال 86 دفاتر وارد کننده تور افزود: جایزه صادراتی سال 85 اواخر سال گذشته به دفاتر پرداخت شد و پرونده های دفاتر ورودی برای پرداخت جایزه صادراتی سال 86 نیز تحویل داده شده و بزودی پرداخت می شود. 

به گفته وی، جایزه صادراتی سال گذشته در ازای ورود هر گردشگر اروپایی 20 دلار و آسیایی 10 دلار بود که برای پرداخت جایزه صادراتی سال 86 این میزان به دو برابر افزایش می یابد.

این مسئول در جامعه تورگردانان در مورد آمار گردشگران ورودی به کشور در ایام نوروز نیز افزود: محاسبه آمار گردشگران ورودی به کشور هر سه ماه یکبار صورت می گیرد به همین دلیل باید برای ارائه آمار تا خرداد ماه صبر کرد.

به گفته وی، این فصل گردشگری در مقایسه با سال گذشته که با رکود و کنسلی تورهای ورودی مواجه بودیم بسیار بهتر و پر رونق تر بوده به طوری که تا امروز هیچیک از توریستها سفر خود را کنسل نکرده اند.

رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران تاکید کرد: بهتر شدن وضعیت سیاسی داخلی کشور از جمله دلایلی است که تاحدودی باعث بهبود وضعیت تورها و عدم کنسلی آنها شده است.

کد مطلب 1059296

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