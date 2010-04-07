کره شمالی یک آمریکایی را به هشت سال کار سخت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "آیجالون ماهلی گومز" 30 ساله اهل بوستون آمریکا در تاریخ 25 ژانویه بعد از آنکه از چین وارد کره شمالی شد به دلیل ورود غیر قانونی به این کشور بازداشت شد.

گومز در کره جنوبی به تدریس زبان انگلیسی اشتغال داشت، اما تاکنون هیچ خبری در مورد دلایل او برای سفر به کره شمالی منتشر نشده است.

آمریکا هنوز درباره این محکومیت واکنشی نشان نداده است.

پیونگ یانگ و واشنگتن به دلیل برنامه هسته ای کره شمالی و حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی تنش های زیادی با یکدیگر دارند البته دشمنی آمریکا با کره شمالی به زمان جنگ دو کره باز می گردد.