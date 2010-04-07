  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

بدلیل تجاوز به مرز این کشور؛

کره شمالی یک آمریکایی را به هشت سال کار سخت محکوم کرد

کره شمالی یک آمریکایی را به هشت سال کار سخت محکوم کرد

پیونگ یانگ امروز چهارشنبه از محکوم کردن یک مرد آمریکایی به گذراندن هشت سال کار سخت و پرداخت 700 هزار دلار جریمه به دلیل ورود غیر قانونی به کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "آیجالون ماهلی گومز" 30 ساله اهل بوستون آمریکا در تاریخ 25 ژانویه بعد از آنکه از چین وارد کره شمالی شد به دلیل ورود غیر قانونی به این کشور بازداشت شد.

گومز در کره جنوبی به تدریس زبان انگلیسی اشتغال داشت، اما تاکنون هیچ خبری در مورد دلایل او برای سفر به کره شمالی منتشر نشده است.

آمریکا هنوز درباره این محکومیت واکنشی نشان نداده است.

پیونگ یانگ و واشنگتن به دلیل برنامه هسته ای کره شمالی و حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی تنش های زیادی با یکدیگر دارند البته دشمنی آمریکا با کره شمالی به زمان جنگ دو کره باز می گردد.   

کد مطلب 1059297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها