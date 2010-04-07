70 درصد مسافران از سفر به گلستان رضایت داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در نشست استانداری استان افزود: در ایام نوروز بیش از سه میلیون و 453 هزار نفر به استان سفر کرده اند که 70 درصد از خدمات دهی رضایت داشتند.

وی اظهار داشت: از مجموع مسافران وارده به استان حدود 200 هزار نفر در استان اقامت داشتند که این امر نشان می دهد که جا برای کار زیاد است و باید جذابیتها را نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز شاهد کاهش 40 درصدی تصادفات جاده ای در استان بودیم که در نتیجه تعامل مردم با پلیس به این امر دست یافته ایم.

به گفته قناعت، انتظار داریم ستاد تسهیلات دائمی به صورت همیشگی و دائمی فعالیت داشته باشد و کمیته های ده گانه در ماه یکبار جلسات را داشته باشند.

استاندار گلستان عنوان کرد: این ستاد باید روی نقاظ ضعف و قوت با کار کارشناسی بررسیهای داشته باشد و ردیف اعتباری خاصی برای ستاد پیش بینی شود.

وی تاکید کرد: تامین امنیت برای سفر امری ضروری است و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، کشور از امنیت پایدار و رفاه نسبی برخوردار است.

دبیرستاد تسهیلات و نظارت برسفرهای گلستان نیز گفت: در طرح نوروزی، در هشت منطقه 200 نفر از مسافران به عنوان اولین مسافر وارد استان شدند.

فریدون فعالی افزود: 209 مدرسه با هزار و 735 کلاس درس، 22 پایگاه ثابت و سیار امداد جاده ای، 100 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی، و 22 بیمارستان در این طرح در استان فعالیت داشتند.

در این مراسم از خادمان ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان قدردانی شد.