۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

در ایام نوروز؛

خدمات رسانی 30 اکیپ راهداری به مسافران در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری خراسان جنوبی از خدمات رسانی 30 اکیپ ثابت و سیار به مسافران در ایام نوروز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم نصری صبح چهارشنبه در جمع اعضای ستاد تسهیلات نوروزی استان با اشاره به خدماتدهی 30 اکیپ ثابت و سیار نوروزی به مسافران در ایام نوروز، افزود: 100 راهدار شبانه روزی در ایام نوروز به مسافران نوروزی خدمات رسانی کردند.

وی با اشاره به اینکه 50 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و جرثقیل از 25 اسفندلغایت 15 فروردین در کلیه محورهای اصلی و فرعی استان مستقر بوده اند، عنوان کرد: در این راستا رفع نقص از 588 دستگاه خودرو که در جاده ها متوقف بودند انجام شده است.

مدیر کل راه و ترابری خراسان جنوبی اضافه کرد: در ایام نوروز بالغ بر 12 باب راهدار خانه در سطح استان فعال بوده و 501 نفر در آن استقرار داشته اند.

وی با اشاره به اینکه توسط اکیپ های نوروزی 506 مورد گشت راهداری در این ایام انجام شده است، تصریح کرد: در این راستا 178 هزار و 430 کیلومتر از راه های استان جهت امداد رسانی، طی مسیر صورت گرفته است.

نصری در پایان تکمیل علائم عمودی به ویژه تابلوهای اطلاعاتی، خط کشی تعدادی از محورها، شستشوی علائم، درزگیری پلیمری و لکه گیری محورها، کدگذاری محورها، ارائه خدمات گشت راهداری در محورهای استان و آماده سازری راهدارخانه ها و نمازخانه ها را از جمله خدمات این اداره کل در تعطیلات نوروزی با هدف رفاه حال هموطنان ذکر کرد. 

