اشغالگران آمریکایی مسئول کشتار مردم بیگناه عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز در مقاله ای با عنوان " کشتار عراق ... مسئول کیست؟" به انفجارهای هفته جاری درعراق که موجب کشته و زخمی شدن صدها تن شد، اشاره می کند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، هر روز در عراق دهها تن از مردم عراق کشته و صدها تن دیگر هم زخمی می شوند و این درحالی است که سیاستمداران این کشور درحال حاضر بر سر قدرت چانه زنی می کنند.

جمهوریت در ادامه تاکید می کند: اشغالگران در حال حاضر ارکان عراق را به لرزه درآورده و ضمن آواره کردن میلیون ها تن از مردم، ثروت های عظیم این کشور را به یغما می برند.

این روزنامه مصری در ادامه نوشت: اشغالگران بیگانه و کسانی که با آنان همکاری می کنند، مسئولان حقیقی آنچه که امروز درعراق درحال وقوع است، به شمار می آیند. چرا که آنان درعراق بر اختلافات طایفه ای دامن می زنند و بین عراقی ها در شمال و جنوب فتنه انگیزی می کنند.

جمهوریت در پایان می نویسد: هیچ کس ادعای اشغالگران را که این سازمان یا آن سازمان را مسئول گودال خونی که عراق به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای عربی در آن گرفتار شده است، باور نمی کند و این درحالی است که از سوی هیچ یک از کشورهای عربی که نظاره گر وضعیت عراق هستند و شاید خود در این اشغالگری دست داشته باشند، به سوی این کشور گرفتار در گودال خون ریسمان نجاتی پرت نشده است.