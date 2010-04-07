استعفای سرپرست هیئت شنای خراسان رضوی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید مشتاق ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در چند روز گذشته، خبری در رسانه‌ها مبنی بر استعفایم از سرپرستی هیئت شنا و انتصاب فرد دیگری به این سمت منعکس شد که پس از شنیدن این خبر با مدیرکل تربیت‌بدنی استان صحبت کردم و وی این خبر را رد و اعلام کرد که باید همچنان در این سمت خدمت کنم.

سرپرست هیئت شنا خراسان رضوی افزود: بر اساس قانون رئیس فدراسیون باید گزینه‌های مد نظرش برای هیئت را به مدیرکل تربیت‌بدنی استان اعلام کند و مدیرکل با نظر خود و پس از بررسی آن، سرپرست هیئت را منصوب می‌کند تا مجمع هیئت را برگزار و پس از برگزاری انتخابات رئیس هیئت مشخص شود، ضمن اینکه برای سرپرست استعفا معنا ندارد.

مشتاق تاکید کرد: از چند ماه قبل به دلیل مشغله کاری‌ام در اداره تربیت بدنی مشهد اعلام کرده بودم که فرد دیگری را برای سرپرستی هیئت انتخاب کنند و به دنبال این بودم که با برگزاری هر چه سریعتر انتخابات هیئت، رئیس آن مشخص شود.

وی گفت: اگر همین فردا نیز بگویند برو و یک نفر دیگر را انتخاب کنند از آن استقبال کرده و وظایفم در هیئت شنا را واگذار خواهم کرد.