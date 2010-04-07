علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: برای رساندن تعداد ایستگاههای آتشنشانی شهر قم از 12 ایستگاه به 30 ایستگاه که استاندارد جهانی است برنامهای 5 ساله را در دستور کار داریم و امیدواریم تا سال 93 این 18 ایستگاه به بهرهبرداری برسند.
وی با اشاره به کاهش 30 درصدی حریق در شهر قم، در خصوص بیشترین حوادث گزارش شده در سال گذشته گفت: در 6 ماه اول سال مهمترین حوادث مربوط به تصادفات داخل و خارج از شهر بوده است و در 6 ماهه دوم گازگرفتگی و سپس حریق ضایعات در رتبههای اول و دوم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه آتش سوزی در کارخانهها مشکل تمام طول سال است گفت: امسال برای اولین بار طرح ایمنی مراکز تجاری را انجام خواهیم داد و به هیچ مرکز تجاری بدون تأیید ما پایان کار داده نخواهد شد.
مدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر قم هسته مرکزی شهر قم را به دلیل ترافیک سنگین و وجود بازارها و مواد آتشزای فراوان در این منطقه، آسیب پذیرترین منطقه شهر دانست و اظهار داشت: ما در هسته مرکزی ایستگاه مناسبی نداریم و قصد داریم درسال 89 بین 3 راه و چهار راه باراز ایستگاهی را حداث کنیم.
عسگری خاطر نشان کرد: استاندارد رسیدن به محل حادثه 3 دقیقه است که میانگین سال گذشته شهر قم 3.35 ثانیه بوده است و برای ارتقاء آن نیازمند ارتقاء استانداردهای شهری و افزایش فرهنگ عمومی هستیم.
مدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر قم ضمن گلایه از مردم به دلیل عدم همکاری با مأموران آتشنشانی اظهار داشت: متأسفانه مردم با مأموران همکاری لازم را ندارند و جلو خودرو آتشنشانی را سد میکنند، یا برای سریعتر رسیدن به مقصد پشت خودرو آتشنشانی حرکت میکنند که میتواند باعث حوادث جبران ناپذیری شود.
وی در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آتشنشانی گفت: در سطح ایستگاههای موجود با کمبود نیرو مواجه نیستیم و برای گسترش فعالیتهای خود به نیروهای جدید نیاز خواهیم داشت.
عسگری اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای جهان دیگر نیروی آتشنشان استخدام نمیکنند بلکه با تشکیل سازمانهای مردم نهاد از نیروهای مردمی استفاده میکنند.
مدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر قم افزود: به این منظور تمامی ایستگاهای آتشنشانی در سال 89 با تأکید بر گروههای الف و ب به عنوان همیار پلیس آماده آموزش تمامی داوطلبان در تمامی گروههای سنی هستند.
وی ادامه داد: بعد از این دورههای آموزشی داوطلبین به عنوان کارورز در ایستگاهها مشغول به کار خواهند شد و پس از آن به مأموریتهای گوناگون اعزام خواهند شد.
عسگری در خصوص طرح تاکسیهای همیار آتشنشان نیز گفت: در این طرح تمامی 15 هزار تاکسیران شهر قم آموزش اتفاء حریق خواهند دید و در صورت کمک به اتفاء نیز برای آنها آیتم تشویقی در نظر گرفته میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر قم گفت: در حال حاضر 12 ایستگاه در شهر قم فعال است که برای رسیدن به استانداردهای جهانی نیازمند 18 ایستگاه دیگر هستیم.
علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: برای رساندن تعداد ایستگاههای آتشنشانی شهر قم از 12 ایستگاه به 30 ایستگاه که استاندارد جهانی است برنامهای 5 ساله را در دستور کار داریم و امیدواریم تا سال 93 این 18 ایستگاه به بهرهبرداری برسند.
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