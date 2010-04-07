ادعای مبارزه با تروریسم آمریکا سناریویی مبتذل است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که صبح امروز چهارشنبه در تهران برگزار شد، اظهار داشت: ما تلاش می کنیم آمریکا را به واقع بینی و توجه به مصالح ملت های منطقه و به موازات آن منافع ملت آمریکا ترغیب کنیم. مردم آمریکا در سالهای گذشته و بالاخص در یک دهه گذشته بخش زیادی از اعتبارشان را به واسطه سیاستمدارانشان حراج شده می بینند.

وی افزود: ادعای مبارزه با تروریسم کردند اما جهانیان مشاهده کردند که سرکرده تروریست های منطقه در پایگاه آنهاست. سخن از حقوق بشر گفتند اما جنایاتی که سربازان آمریکایی در گوانتانامو و ابوغریب انجام داده بودند به جهانیان منتقل شد.

متکی تاکید کرد: اظهارات آمریکایی ها به سناریوی مبتذلی تبدیل شده است که دموکراسی آمریکایی را به این شکل نشان می دهد که هر اقدامی برای رسیدن به اهدافشان قابل توجیه است.

وی گفت: امروز در سایه ارتباطات دیگر کسی نمی تواند پنهان کاری کند و جهان متحول شده است.هم اکنون خبر در کسری از ثانیه از نقطه ای به نقطه دیگری از جهان مخابره و صدها تحلیل القایی و مستقل در رابطه با آن مطرح می شود.

وزیر امور خارجه گفت : آمریکا در گذشته رعبی را در جهان ایجاد کرده بود که بسیاری از کشورها به خاطر همان رعب با وجود اشتباه دانستن مواضع آمریکاییها آن را می پذیرفتند ولیکن دیگر مناسبات اینچنینی به هم ریخته و مردم جهان نشان داده اند که می شود رویه ای دیگر در پیش گرفت.

متکی با بیان اینکه اوباما با نگاه متفاوتی در آمریکا بر سر کار آمد گفت: ما وی را به مسیر درست دعوت می کنیم و فکر می کنیم که نباید آمریکا تحقیر و منزوی شود.

وی گفت: ما صادقانه می گوییم خلع سلاح هسته ای در جهان یک امر جدی و قطعی است این مهم دیر یا زود دارد ولی به هر حال باید اجرا شود.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: ما باید امروز برای این مهم فرهنگ سازی کنیم تا صف کسانی که دروغ می گویند از کسانی که صادقانه در عرصه جهانی ظاهر می شوند جدا شود.

متکی با تاکید بر اینکه ما از مواضع مطرح شده از سوی اوباما در کشور چک حمایت می کنیم و آن مواضع را اصولی می دانیم ادامه داد : اما سخن اوباما مبنی بر عدم تبعیض در خلع سلاح دیگر از سوی وی تکرار نشد و نشان داد که اطرافیان وی در ایجاد مواضع دوگانه و تبعیض آمیز چقدر موثر هستند.

ادامه دارد ...