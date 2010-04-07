پیشنهادهای 12 گانه برای توسعه بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار علی صالح آبادی در جمع کارگزاران و مدیران ارشد بازار سرمایه پیشنهادهای 12 گانه ای را برای توسعه بازار سرمایه مطرح کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ به کارگزاران، افزایش حجم معاملات، تاکید بر کوتاه بودن مدت زمان توقف نمادها، شناخت بیشتر فرابورس، سبدگردانی اختصاصی، فیوچر سهم و اوراق مشارکت دولتی، توجه بیشتر به بورس کالایی و ابزارهای جدید را از مهمترین پیشنهادات ذکر کرد.

وی در چهاردهمین گردهمایی ماهانه اعضای کانون کارگزاران با اشاره به روزهای خوب آغازین سال 89 و با تاکید بر لزوم گسترش همه جانبه شرکتهای کارگزاری گفت: رتبه بندی بهانه ای شد تا توسعه شرکتهای کارگزاری با سرعت بیشتری صورت بگیرد.

صالح آبادی خطاب به کارگزاران چند نکته را یادآوری کرد و گفت: با توجه به نظرات مثبتی که در کل کشور نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، هم اکنون فضای کاری مناسبی پیش آمده است که امیدورایم این روند همچنان ادامه یابد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به نظر مثبت مقام معظم رهبری، دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به بورس اشاره کرد و ابراز داشت: هم اکنون تمامی ارکان مختلف نظام علاقمند به رشد و توسعه بازار سرمایه هستند تا بورس بیش از پیش نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین جا دارد تا با توجه به حسن اعتماد مسئولان نسبت به بازار سرمایه، از پتانسیلهای موجود برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنیم.

نقدشوندگی بازار و رشد حجم معاملات

صالح آبادی در خصوص افزایش حجم معاملات بورس نسبت به سالهای گذشته تصریح کرد: نقد شوندگی بازار از دو بعد" قواعد معاملاتی بازار" و "باز بودن نماد و شفافیت اطلاعات شرکت"، دیده می شود.

وی به بسته بودن 30 روزه یک نماد پرمعامله در بازار اشاره کرد و گفت: در صورت باز بودن نماد، حداقل معاملات روزانه سهام این شرکت پنج میلیون سهم در روز بود که با بسته ماندن آن برای 30 روز، معامله 150 میلیون سهم از بازار گرفته شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در کنار قواعد معاملاتی، باز بودن نماد به افزایش حجم معاملات کمک می کند، چرا که توقف نماد، موجب کاهش نقدشوندگی می شود و به همین دلیل نباید نماد طولانی مدت بسته باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سازمان و شورای بورس، مسئله افزایش نقدشوندگی را مورد بررسی قرار داده اند، افزود: تلاش می شود تا با به کارگیری مکانیزم هایی، حجم معاملات و نقدشوندگی در بازار سهام افزایش یابد.

صالح آبادی با بیان اینکه در قانون مصوب آذر 84، عدم ارائه اطلاعات، ارائه اطلاعات غلط یا تاخیر در ارسال اطلاعات جرم تلقی می­شود، خاطر نشان کرد: اعضای هیئت مدیره شرکتها در قبال ارائه اطلاعات مسئول هستند و با توجه به لحاظ شدن پرداخت جریمه نقدی در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ضمانت اجرایی نیز قید شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاران تاکید کرد تا در صورتیکه کارگزار معرف یک شرکت می­شوند، آن شرکت را نسبت به اطلاع رسانی دقیق حساس کنند.

افزایش درصد سهام شناور آزاد

وی در خصوص افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکتها در بورس اوراق بهادار، به عرضه اولیه سهام نخستین شرکت مشمول اصل 44 اشاره کرد و گفت: در آن زمان بسیاری معتقد بودند که حتی با نیم درصد هم عرضه انجام شود، اما با اصرار بورس، مبنی بر بالاتر بودن درصد سهام شناور آزاد، سایر عرضه های اولیه نیز با درصد سهام شناور بالای پنج درصد انجام شد.

صالح آبادی افزود: این در حالی است که حجم معاملات شرکتهای با درصد سهام شناور آزاد بالا نسبت به سایرین بیشتر است.

فرابورس بازاری ناشناخته

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فعالیت چند ماهه فرابورس ابراز داشت: هنوز هم بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ ها و فعالان بزرگ بازار شناخت کاملی نسبت به فرابورس ندارند، در حالی که بر اساس دستورالعمل پذیرش، در بازار سوم امکان تنها یک بار عرضه هم وجود دارد.

صالح آبادی با بیان اینکه فرابورس از معافیتهای مالیاتی خوبی برخوردار است، ادامه داد: عرضه در فرابورس نسبت به روشهای مزایده ای قدیمی از شفافیت بالاتری برخوردار است.

عرضه سهام CDS در فرابورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده داد که سازمان به زودی سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خود را از طریق بازار سوم فرابورس عرضه کند.

معاملات آن لاین به زودی عملیاتی می شود

وی تصریح کرد: انجام معاملات آن لاین از سال پیش آغاز شده و در حال حاضر تقریبا کار آن به انتها رسیده و با نهایی شدن نرم افزارها، معاملات آنلاین راه اندازی خواهد شد که بر این اساس انتظار می رود افراد زیادی به بازار متصل شوند.

آئین‌نامه سرمایه گذاری خارجی در مرحله ابلاغ

وی افزود: آئین نامه سرمایه گذاری خارجی سال پیش در دولت دنبال شد و بر اساس مصوبه دولت شرط عدم امکان خروج سرمایه پیش از سه سال، از آئین نامه قبلی حذف شد.

صالح­آبادی افزایش درصد مالکیت از 10 درصد به 20 درصد را یکی از ویژگی های این آئین نامه دانست و گفت: سرمایه گذاران خارجی از این پس می توانند خریدهای مدیریتی انجام دهند، البته فروش این تعداد از سهام نیز باید به صورت بلوکی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس این آئین نامه، سرمایه گذاران خارجی می­توانند در صندوقهای سرمایه ­گذاری نیز حضور یابند، به علاوه ایرانیان مقیم خارج به شرط آنکه پولی را با منشا خارجی وارد بازار سرمایه کنند، می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند.

وی دیگر ویژگی آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی را اختیاری شدن دریافت مجوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و ادامه داد: در این آئین‌نامه نگرانی‌ بابت تامین ارز نیز برطرف شده است، به طوریکه اگر سرمایه‌گذار خارجی هنگام خروج سرمایه خود از کشور نتواند ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کند، بانک مرکزی موظف است تا ارز موردنیاز را به نرخ روز در اختیار وی قرار دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با این آئین نامه، ‌فضا برای سرمایه گذاران خارجی مهیاتر می­شود و عمده بار کار برای جذب سرمایه گذاران خارجی،‌ روی دوش شرکتهای کارگزاری است.

وی به اعضای کانون کارگزاران پیشنهاد داد تا برای جذب سرمایه گذار خارجی کارگروهی را تشکیل دهند.

صالح‌آبادی اظهارداشت: کارگزاران می توانند بازار سرمایه را به خارجیان معرفی کنند تا شرکتهای سرمایه­گذاری، ایرانیان مقیم خارج و صندوقهای سرمایه‌گذاری خارجی را به بورس ایران بیاورند، زیرا این گروهها مهمترین منابع جذب سرمایه هستند.

کارگزاران مدیر باشند

وی گفت: یکی از مشکلات پیشین در زمینه صندوقهای سرمایه گذاری، خلا قانونی بود که با ابلاغ قانون جدید، این خلا برطرف شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه کارگزاران هم اکنون می توانند صندوقهای بزرگ را تاسیس کنند، به مشکل عدم امکان ضمانت صندوقها توسط شرکتهای کارگزاری اشاره کرد و ادامه داد: لزومی ندارد که کارگزاران ضامن صندوقهایی باشند که تاسیس می کنند، بلکه می­توان از ضامنهای بیرونی مانند نهادهای بزرگ و بانکها استفاده کرد.

صالح‌آبادی ابراز امیدواری کرد که سال 89 سالی با توسعه صندوقهای بزرگ باشد،‌ چرا که زیرساختهای قانونی آن فراهم است و معافیتهای مالیاتی متعددی دارد.

سبدگردانی اختصاصی، فیوچر سهم و اوراق مشارکت دولتی

وی یادآور شد: افراد حقیقی و حقوقی ثروتمندی وجود دارند که تخصصی در بازار نداشته و می خواهند از یک سبدگردان اختصاصی در بازار استفاده کنند که شرکتهای کارگزاری که دارای مجوز سبدگردانی اختصاصی هستند، می توانند این مسئولیت را برعهده بگیرند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه امسال فیوچر سهام در بورس اوراق بهادار دنبال می شود، خاطرنشان کرد: این ابزار موجب توسعه بازار سرمایه خواهد شد، به طوریکه پس از راه اندازی فیوچر در بورس کالا، شاهد استقبال از این ابزار بودیم.

وی با بیان اینکه حجم معاملات فیوچر در بورس کالا طی سال 88 بیش از 140 میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال 87، معادل 6 میلیارد تومان بود، بنابراین در سال 88، شاهد جهش خوبی در این زمینه بودیم.

صالح آبادی گفت: با این شرایط می توان فیوچر بورس کالا را به سایر کالاها که قابلیت این امر را دارند، نیز تعمیم داد و در این راستا کارگزاران می توانند فیوچرهای جدیدی را پیشنهاد دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در زمینه اوراق مشارکت دولت و شرکتهای دولتی نیز این علاقمندی وجود دارد که بازار ثانویه این اوراق، فرابورس باشد که امسال، این مسئله پیگیری خواهد شد.

گامهای بلند بورس کالایی

وی با اشاره به اینکه رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی در 28 بهمن ماه 86 در بورس کالا راه اندازی شد، ابراز داشت: حجم معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی تا پایان سال 87، یکهزارو 900 میلیارد تومان بود که در سال 88 به حدود 3 هزارو 640 میلیارد تومان رسید که نشان از افزایش دو برابری حجم معاملات دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته رینگ صادراتی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در منطقه کیش افتتاح شد، تصریح کرد: امسال در رینگ صادراتی حدود 16 میلیون تن محصولات قابل عرضه وجود دارد، البته در رینگ داخلی حجم محصولات قابل عرضه بالا نبود و در مجموع به 4 میلیون و 722 هزار تن رسید.

صالح‌آبادی به وجود عزم خوب در دولت اشاره کرد و گفت: باید محصولات بیشتری را وارد رینگ صادراتی کنیم که موجب بزرگتر شدن سفره بازار می‌شود.

نگاهی تازه به بورس کشاورزی

وی با اعلام این خبر که در حال حاضر دیدگاه تازه و متفاوتی در بورس کشاورزی به وجود آمده است، ابراز داشت: در گذشته انتظار بر این بود که دولت محصولات را به صورت تضممینی خریداری کند، اما دید جدید این است که دولت به جای خرید تضمینی، قیمت تضمینی داشته باشد، به این صورت که محصول در بورس عرضه شود و در صورتیکه با قیمتی پائین تر در بورس خریداری شود، دولت مابه التفاوت آن را بپردازد.

صالح آبادی تاکیدکرد: البته این امر نیازمند جمع بندی نهایی توسط دستگاههای ذی ربط مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی است که در این صورت بورس کشاورزی از وضعیت بهتری برخوردار خواهد شد.

پیشنهاد ابزارهای تازه

وی به امکان طراحی ابزارهای تازه در قانون مصوب سال 84 اشاره و تصریح کرد: اما این ابزارها دارای مشکلات مالیاتی بودند که با قید تبصره ای در قانون تازه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، این مشکل برطرف شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 89، به دولت اجازه داده شد تا 11 میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی را در خارج از کشور منتشر کند، خاطرنشان کرد: در گام نخست سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نوع صکوک را به عنوان ابزار مالی جدید را در بازار عرضه خواهیم کرد.

وی در پایان ابراز امیدوراری کرد که امسال در جهت افزایش حجم معاملات، افزایش نقدشوندگی، بزرگ شدن بازار سرمایه و توسعه هر چه بیشتر شرکتهای کارگزاری گام برداریم.