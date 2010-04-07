12 میلیارد ریال کالای قاچاق در گلستان کشف شد

سرهنگ داوود سلطانی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کشفیات در 18 مرحله عملیات هدفمند و برنامه ریزی شده صورت گرفت و شش باند که در زمینه قاچاق کالا فعالیت داشتند، متلاشی شدند.

وی اظهار داشت: با متلاشی شدن این باندها و برخورد جدی ماموران در این زمینه سه هزار و 93 نفر دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته هزار و 377 پرونده زیر 10 میلیون ریال و 314 پرونده بالای 10 میلیون ریال تشکل شده است که در نشکیل پرونده های بالای 10 میلوین ریال نسبت به سال 87 حدود شش درصد افزایش داشته ایم.

سرهنگ سلطانی بیان داشت: قاچاق دارو، مواد دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، فراورده های نفتی، پارچه، برنج عمده ترین کالاهای قاچاق در استان بوده است.