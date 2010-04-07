نیمی از تصادفات استان زنجان از سوی موتورسواران انجام می شود

سرهنگ مراد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از توقیف 30 هزار دستگاه موتورسیکلت طی سال گذشته در استان زنجان خبر داد و افزود: بیش از نیمی از تلفات انسانی ناشی از تصادفات را موتورسواران تشکیل می دهند و موتورسواران هنگام رانندگی باید حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند چرا که استفاده از کلاه ایمنی خطر ضربات مغزی در تصادفات را کاهش می دهد.

وی افزود: هدف از اجرای طرح تشدید، ایجاد نظم و امنیت برای شهروندان، افزایش احساس امنیت در جامعه و پیشگیری از سوانح و جرائم نظیر اقدام به کیف قاپی، سرقت، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و غیره توسط موتورسیکلت سواران است.

سرهنگ جعفری ادامه داد: موتورسواران همواره مشکلات زیادی را برای عابران پیاده و خودروها ایجاد می کنند، حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مارپیچ لابلای عابران از جمله مشکلاتی است که موتورسواران به وجود آورده و با جان خود بازی می کنند.

سرهنگ جعفری افزود: رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت و دوچرخه های موتوردار حتما باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.



جانشین انتظامی استان زنجان افزود: رانندگان موتورسیکلت باید در اولین خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند و باید همواره با سرعت مجاز در سطح معابر حرکت کنند.

سرهنگ جعفری افزود: رانندگان موتورسیکلت پیش از حرکت و رانندگی با موتور باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیکها و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی همچون گواهینامه، کارت موتورسیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتماً به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: رانندگان موتورسیکلت باید از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت وسایل تقلیه جدا خودداری کنند و به یاد داشته باشند که عبور موتورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه سوار از پیاده رو بازار و نقاط شلوغ ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.