پرواز از میان شفق قطبی با سرعت 28 هزار کیلومتر بر ساعت!

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از ساکنان ایستگاه بین المللی فضایی تصویری نادر از ایستگاه به ثبت رسانده است که در پس زمینه آن می توان منظره ای بی نظیر از شفق قطبی و یکی از قدرتمندترین طوفانهای ژئومغناطیسی سال که زمین را مورد هجوم قرار داده است، مشاهده کرد.

در این تصویر می توان ایستگاه بین المللی را در ارتفاع 345 کیلومتری از زمینی مشاهده کرد که به واسطه شفق وهم انگیز و سبزرنگی در کنار هاله هایی سرخ رنگ نورانی شده است. همچنین کپسول سایوز نیز در این تصویر به نورهای پس زمینه کیهانی تزئین شده است.

"سوئیچی نوگوچی" این تصویر را در روز دوشنبه به ثبت رسانده و بر روی صفحه توئیتر خود ارسال کرده است. وی در توضیح تصویر از جمله " پرواز در میان شفق قطبی با سرعت 28 هزار کیلومتر بر ساعت" استفاده کرده است. ایستگاه بین المللی فضایی زمین را با سرعتی برابر 28 هزار و 163 کیلومتر بر ساعت دور می زند.

تصویر برداری از شفق قطبی نوگوچی با انفجار قدرتمند بادهای خورشیدی همزمان بوده که روز دوشنبه لایه "مگنتوسفیر" زمین را مورد اصابت قرار داده و یکی از قدرتمندترین طوفانهای ژئومغناطیسی سال را به وجود آورده است.

طوفان در حال فروکش کردن است اما از خود هاله ای زیبا و سبزرنگ را برای علاقمندان به پدیده های کیهانی در ارتفاع بالا به جا گذاشته است.

نوگوچی به همراه دیگر همکارانش به تازگی رکوردی جدید را از بیشترین تصاویر عکاسی شده در یک ماموریت فضایی به ثبت رسانده اند. وی به همراه دیگر سرنشینان ایستگاه با رسیدن شاتل دیسکاوری روزهای پرمشغله ای را در پیش رو خواهند داشت.

بر اساس گزارش ان بی سی، دیسکاوری در اوایل روز چهارشنبه به ایستگاه خواهد رسید و با افزوده شدن هفت فضانورد شاتل تعداد ساکنان ایستگاه به 13 نفر خواهد رسید. دیسکاوری طی یکی از آخرین پروازهای برنامه های شاتل ناسا، چندین تن از تجهیزات، قطعات یدکی و ابزارآلات علمی جدید را به ایستگاه انتقال خواهد داد.