همدان میزبان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان امید

حجت ‌الاسلام سعید کرمی در گفتو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه برگزاری دو برنامه بین المللی سینمایی در استان همدان، زمینه را برای نشان دادن توانایی های این استان مهیا می کند، افزود: در پی تفاهم نامه منعقد شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علاوه بر برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در همدان، جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان امید نیز امسال در همدان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره نیمه اول مهر ماه به مدت پنج روز در همدان برگزار می شود، افزود: در روز دوم اردیبهشت و همزمان با برگزاری همایش " اردیبهشت تئاتر" در استان همدان آقایان پارسایی و رحماندوست طی یک نشست خبری جزئیات برگزاری جشنواره تئاتر را اعلام می‌کنند.

حجت الاسلام کرمی بازگشت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امید به همدان را نوید دهنده روزهای روشنی برای فرهنگ و هنر استان همدان دانست و گفت: تبدیل همدان پایلوت فعالیت های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان ایران هدفگذاری شده است .

لازم به یادآوری است: در سال 1368 پس از فروکش کردن جنگ تحمیلی گروهی از کودکان و نوجوان در شهر همدان چند نمایش را با موضوعات مختلف از جمله جنگ ،پیامدهای بمباران مناطق مسکونی بر روی صحنه بردند که این آثار توجه همگان و افکار عمومی را به خود جلب کرد و همین حرکت بنیان و شالوده برگزاری جشنواره های تئاتر کودک و نوجوان در سال 1370 شد و در پی آن نخستین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان با عنوان امید با هدف هویت بخشیدن به تئاتر کودک و نوجوان و رشد و بالندگی آن در آبان ماه 1370 در شهر همدان برگزار شد و تا سال 79 همدان میزبان این جشنواره بود.

اما در سال 79 جابه‌جایی مدیران در اداره کل فرهنگ و ارشاد همدان و بی‌اعتنایی مدیران جدید به تئاتر، باعث شد تا جشنواره‌ ای که به نام همدان شکل گرفته بود، از این شهر، به شهر دیگری منتقل شود و پس از گذشت 8 سال امسال با پیگیری های انجام شده، همدان میزبان این جشنواره باشد.