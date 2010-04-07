قوه قضائیه کوتاهی کرده است / رئیس جمهور در مورد رحیمی همکاری کند

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اخبار منتشر شده از سوی برخی نمایندگان درباره نقش محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در پرونده خیابان فاطمی که از پرونده های فساد اقتصادی است، اظهار داشت: قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.

وی گفت: رئیس جمهور باید برای بررسی اتهامات آقای رحیمی با قوه قضائیه همکاری بیشتری بکند.

این نماینده اصولگرای مجلس در خصوص عملکرد قوه قضائیه نسبت به رسیدگی اتهام رحیمی گفت: قوه قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسئولان بلند پایه نیز رسیدگی کند.

مطهری تاکید کرد: اینطور نباشد که قانون در مقابل ضعفا و در مقابل اقویا ضعیف باشد.