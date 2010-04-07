سرانه بهداشت و درمانی مازندران باید ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح چهارشنبه در نخستین روز هفته سلامت در آیین نواخته شدن زنگ سلامت در دبستان ابتدایی دخترانه شهید مهدی رشتی ناحیه دو ساری افزود: بدون شک سلامت امروز رکن، اساس، پایه بقاء و پایداری و توسعه کشور است.

وی خاطر نشان کرد: برای داشتن جامعه و محیط سالم نیازمند زیرساخت های کافی برای توسعه یافتگی سلامتی هستیم که باید تقویت شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه انسان سالم محور توسعه و سازندگی است تصریح کرد: جامعه ای معیوب و نا سالم غیرهدفمند و مشکل ساز خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه نارسایی ها و نواقص حوزه بهداشت و درمان مازندران باید با برنامه ریزی های هدفمند و شبانه روزی رفع شود یادآور شد: در مازندران علیرغم کسب توفیقات مختلف در زمینه های بهداشتی و درمانی هنوز در برخی شاخص های بهداشتی و درمانی استان از کشور عقب بوده که باید تعالی یابد.

وی با اعلام این مهم که رسانه ها باید در راستای رسیدن به کمال مطلوب و سلامتی جامعه گام های اساسی تری بردارند خاطر نشان کرد: نگاه عدالت محوری و توسعه یافتگی دولت احمدی نژاد در حوزه سلامت، بهداشت و درمان باید در مازندران نیز تقویت شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران همچنین از سفر احتمالی رئیس جمهوری و هیئت دولت اواخر بهار و اوایل تیرماه 89 به استان خبر داد و افزود: دستگاه های مرتبط با امر بهداشت و درمان نیازهای زیرساختی و بهداشتی و درمانی خود را برای سفر سوم دولت احصاء و ارائه دهند.

وی با بیان اینکه با برنامه های راهبردی و استراتژیک سرانه تعداد شبکه های بهداشتی و درمانی مازندران را ارتقاء دهیم گفت: با ارتقاء شاخص های سلامتی می توان به شاخص های مطلوب توسعه یافتگی، پویایی و نشاط در جامعه دست یافت.

عبدالوحید فیاضی، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به شعار سال سازمان جهانی بهداشت مبنی بر " سلامت و شهرنشینی " اظهار داشت: ارتقاء شاخص های سلامتی، بهداشتی و درمانی مازندران باید از طریق مدارس و دانش آموزان بین آحاد جامعه تقویت شود.

وی با بیان اینکه سلامتی هدیه ای آسمانی و نعمتی خدادادی بوده که نباید تبدیل به نغمت و رخوت شود خاطر نشان کرد: دانش آموزان برای حفظ سلامتی خود باید از غذاهای گرم و سالم استفاده نمایند.

به گفته فیاضی، غذای سالم بدن سالم را تضمین خواهد کرد و سبب ایجاد فکری سالم خواهد شد.

دکتر حسین جلایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نیز با اینکه مدرسه مروج سلامتی و تندرستی است اظهار داشت: هدف از اجرای زنگ سلامت ترویج پیام سلامتی و ندای سلامتی در بین دانش آموزان است.