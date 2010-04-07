خلیج فارس حداقل تا 100 سال آینده نفت دارد

محمد سوری در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت تدوین دکترین "اقتصاد حمل و نقل دریایی" در کشور، گفت: در اختیار داشتن بیش از 3 هزار کیلومتر مرز آبی و بنادر متعدد در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، موقعیت خاص جغرافیای سیاسی " ژئو پولیتیکی"، وجود 75 درصد ذخایر نفت خام و بیش از 48 درصد گاز منابع طبیعی در حوزه های دریای خزر و خلیج فارس از مزیتهای ایران برای توسعه حمل و نقل دریایی در سطح منطقه است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به اینکه هم اکنون مسیر ایران ارزان ترین و امن ترین مسیر برای ترانزیت انواع کالا است، تصریح کرد: ایران همچون پلی بین کشورهای اطراف دریای خزر و آبهای آزاد جهان است.

وی با اشاره به اینکه جغرافیای سیاسی نوعی مفهوم رقابت را که دولت ها برای کسب امتیاز و بدست آوردن قدرت و امنیت انجام می دهند به وجود می آورد، افزود: در حال حاضر منافع ملی، منطقه ای و بین المللی ایران با دریا گره خورده است و باید دریا را به عنوان یکی از محورهای توسعه برای ارتقا و شکوفایی کشور از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه جدید قرار گیرد.

این مقام مسئول توسعه زنجیره حمل و نقل را یکی از مهمترین بخشهای فعالیتهای دریایی کشور یاد کرد و یادآور شد: بر اساس بررسی های انجام گرفته با عبور هر یک میلیون تن کالا از ایران برای حدود 20 هزار نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می کند.

سوری با تاکید بر اینکه هر دولت برای اداره و چرخش امور مختلف خود به یک سامانه حمل و نقل قوی و هوشمند در سطح داخلی و خارجی نیاز دارد، بیان کرد: هر اندازه که حمل و نقل توسعه یابد، فرآیند تولید، تجارت و اشتغال را تسهیل می کند ضمن آنکه در صنعت حمل و نقل دریایی بهره جویی از کشتی های تجاری، نفتی، مسافری و خدماتی نقش تعیین کننده ای دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران بین 6 تا 8 میلیون تن در سال است، تبیین کرد: این در حالی است که امکان افزایش ظرفیت ترانزیت کالا از مسیر ایران تا سقف 100 میلیون تن در سال وجود دارد.

تشریح مزیتهای سیاسی و اقتصادی خلیج فارس و تنگه هرمز



وی در ادامه از تنگه هرمز و آبراه خلیج فارس به عنوان شاهرگ اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سطح منطقه یاد کرد و افزود: هم اکنون به طور متوسط بیش از 30 هزار فروند انواع کشتی در تنگه هرمز تردد می کند.



سوری با اشاره به استقرار 65 درصد منابع نفت خام و 41 درصد ذخایر گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس، یادآور شد: همچنین در حال حاضر بیش از 700 حلقه چاه نفتی در خلیج فارس در حال بهره برداری بوده که تعداد آنها به طور روزانه در حال افزایش است.



مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود عمر ذخایر نفتی خلیج فارس حداقل تا یکصد سال آینده ادامه داشته باشد، اظهار داشت: هم اکنون 100 درصد نفت خام صادراتی، 80 درصد کالاهای تجاری ایران از خلیج فارس به بازارهای جهانی منتقل می شود و از این رو باید به جای مهار شرکتهای کشتیرانی داخلی به دلیل توسعه سایر بخشها باید شرکتهای کشتی سازی را توسعه دهیم.



وی با اشاره به موقعیت استراتژیک سیاسی، امنیتی و اقتصادی خلیج فارس برای ایران، خاطر نشان کرد: از این رو برای ایجاد تعادل در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه، حضور مقتدرانه در عرصه دریایی باید بیش از گذشته تقویت شود که تحقق این هدف در گروی توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و فرهنگ دریایی کشور است.

آخرین وضعیت جایگاه ایران در تجارت جهانی



این مقام مسئول در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون ایران با برخورداری از یک درصد جمعیت جهان تنها 5/0 درصد از تجارت 32.524 هزار میلیارد دلاری دنیا را در اختیار دارد، اظهار کرد: بر اساس گزارش های سازمان تجارت جهانی در سال 2009 میلادی، سهم ایران از صادرات کل دنیا حود 0.7 درصد است.



به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفتکش همچنین ایران از واردات جهان سهمی 0.4 درصدی را به خود اختصاص داده است.



سوری با بیان اینکه در سال 2009 میلادی ایران با 173 میلیارد دلار صادرات و واردات (بخش عمده صادرات را نفت تشکیل می دهد) از مجموع تجارت جهانی فقط 0.53 درصد سهم داشته است، بیان کرد: همچنین در شرایط فعلی سالانه 2/6 میلیارد تن کالا از طریق دریا در دنیا جابه جا می شود که این معادل 90 درصد از مجموع تجارت و حمل و نقل دنیا است.



مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران ظرفیت ناوگان کشتیرانی بین المللی را حدود 809 میلیون تن عنوان کرد و یادآور شد، ظرفیت حمل کالا توسط ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 173 فروند کشتی حدود 87/5 میلیون تن در پایان سال 1389 خواهد بود.

تشریح اهداف اولویت دار توسعه حمل و نقل دریایی



سوری با تاکید بر اینکه ظرفیت حمل و نقل دریایی ایران باید حداقل در حد صادرات و واردات کشور باشد، گفت: افزایش حجم حمل و نقل و فعالیتهای دریایی مرتبط، افزایش درآمد ارزی و ریالی از صنعت حمل و نقل دریایی، ایجاد اشتغال مولد با قابلیتهای جهانی، حضور در بازارهای جهانی برای کسب درآمد، حمایت دولت برای توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و همگن سازی قوانین فعالیتهای دریایی با قوانین و کنوانسیونهای دریایی بین المللی را به عنوان برخی از اهداف توسعه حمل و نقل دریایی کشور یاد کرد.



به گفته وی افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل دریایی در بخشهای مواد هیدروکربوری همچون نفت، ال ان جی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی و ارائه خدمات فراساحلی در برنامه پنجم توسعه کشور ضروری به نظر می رسد.



آخرین وضعیت توسعه ناوگان نفتکش ایران



به گزارش مهر، سوری در خصوص آخرین وضعیت ناوگان نفتکش ایران با بیان اینکه هم اکنون نفتکش ایران یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی دنیا است، گفت: در حال حاضر شرکت نفتکش 28 فروند تانکر پهن پیکر با متوسط ظرفیت 300 هزار تن، 9 فروند نفتکش سوئز ماکس با ظرفیت 158 تا 165 هزار تن، 5 فروند نفتکش افراماکس با ظرفیت 100 هزار تن، سه فروند کشتی 35 هزار تنی برای حمل فرآورده های نفتی و یک فروند کشتی LPG بر در اختیار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با تاکید بر اینکه مجموع ظرفیت حمل ناوگان نفتکش ایران به 10 میلیون و 650 هزار تن رسیده است، تصریح کرد: با ظرفیت فعلی در جایگاه چهارم بزرگترین نفتکش دنیا قرار گرفته ایم.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با تحویل کشتی های در دست ساخت ظرفیت ناوگان نفتکش ایران تا سال 2011 میلادی به 14 میلیون و 111 هزار تن افزایش می یابد، بیان کرد: همچنین تا پایان سال 2014 میلادی قرار است تعداد نفتکش ها به 74 فروند و ظرفیت ناوگان به 17 میلیون و 915 هزار تن افزایش یابد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر شرکت نروژی Front Line با ظرفیت 18 میلیون تن و میتسوئی ژاپن با ظرفیت 15 میلیون تن بزرگترین ناوگان نفتکش دنیا را در اختیار دارند، افزود: اما با تحویل نفتکشهای جدید به جایگاه دوم دنیا تا پایان سال 2014 میلادی ارتقا می یابد.

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفتکش ایران هیچگاه از بودجه های دولتی برای فعالیتهای خود استفاده نکرده است، تبیین کرد: هم اکنون نفتکش ایران یکی از ایمن و جوان ترین ناوگان دنیا را در اختیار دارد و این موضوع موجب شده که شرکتهای معتبر دنیا با نفتکش ایران همکاری داشته باشند.

سوری با اشاره به همکاری نفتکش ایران با 58 شرکت نفتی بزرگ بین المللی دنیا، یادآور شد: در مجموع در سال 2006 میلادی 85.6 میلیون تن، در سال 2007 میلادی 82.8 میلیون تن و در سال 2008 میلادی 103.1 میلیون تن نفت خام و فرآورده های نفتی توسط ناوگان نفتکش ایران جابه جا شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به وجود رکود اقتصادی در سال گذشته میلادی، اظهار کرد: این معضل اقتصادی موجب شد میزان مصرف و خرید کالاهای نفتی 10 میلیون بشکه در روز در سطح بین المللی کاهش یابد.

خبرگزاری مهر بخش دوم این گفتگو را در روزهای آینده منتشر می کند.