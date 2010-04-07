بخش های رقابتی جدید در جشنواره فیلم خاورمیانه ابوظبی

به گزارش مهر از اسکرین دیلی چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم خاورمیانه که از 14 تا 23 اکتبر(23 مهر تا 1 آبان)برگزار می شود بخش رقابتی تازه ای تحت عنوان "افق های جدید" راه اندازی کرده است.این بخش در دو رده فیلم های داستانی و مستند با حضور فیلم های اول و دوم کارگردانانی از سراسر جهان برگزار می شود.هر یک از این دو بخش هم هیئت داوری جداگانه ای دارند.



در این بخش ها جوایزی با عنوان مروارید سیاه بهترین فیلم داستانی ، بهترین فیلم داستانی جهان عرب ، بهترین فیلم مستند و بهترین مستند جهان عرب به برگزیدگان اهدا می شود.ارزش هر یک از این جوایز 100000 دلار است.



پیتر اسکارلت مدیر اجرایی جشنواره فیلم خاورمیانه در این باره می گوید : در خلال آخرین سفری که سال گذشته با همکارانم به منطقه داشتم با فیلمسازان جوان و نوجویی آشنا شدیم که انرژی و خلاقیت فراوان خود را به ما نیز منتقل کردند. ایده های آنها قابلیت ارائه به سینمای دیگر نقاط جهان را هم داشت . نیمی از فیلم های حاضر در بخش های رقابتی داستانی و مستند جشنواره سال گذشته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تولید شده بودند..بنا براین تصمیم گرفتیم با افزایش بخش های رقابتی فرصت های تازه ای برای دیده شدن آثار این سینماگران جوان و پرشور فراهم آوریم.



علاوه بر اینها بخش های رقابتی تازه ای برای حضور فیلم های کوتاه فیلمسازان امارات و منطقه خلیج فارس در جشنواره تعریف شده است.به این ترتیب ارزش مجموع جوایز جشنواره بین المللی فیلم خاورمیانه به بیش از یک میلیون دلار می رسد.

