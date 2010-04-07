توسعه 100 هزار هکتاری باغات در سالجاری

رضا فتوحی در گفتگو با مهر گفت: در سالجاری توسعه باغات آبی در اراضی شیبدار در سطح حدود 100 هزار هکتار عملیاتی می شود، ضمن اینکه توسعه باغات دیم بادام، انگور، فندق، زیتون، انجیر و گل محمدی در دستورکار قرار دارد.

وی سطح کل باغات دیم کشور را معادل 227 هزار و 436 هکتار اعلام و بیان کرد: در سالجاری توسعه باغات دیم دراراضی شیبداردرسطح 20 هزارهکتار اجرایی می شود و در سال گذشته حدود 17 هزار هکتار به توسعه باغات دیم اختصاص یافته است.

مدیرکل دفتر امور میوه های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: سال زراعی از مهرماه سال گذشته تا شهریورماه امسال ادامه دارد و در سال زراعی 88-89 باغات دیم درسطح 20 هزار هکتار کشت شده است.

به گفته فتوحی توسعه و احداث باغات دیم در برنامه پنجم تا 700هزارهکتار پیش بینی شده و این اقدام در استانهای فارس، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و کرمانشاه اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال گذشته توسعه باغات دیم در اراضی شیبدارو کم بازده در سطح 17 هزار و 800 هکتارصورت گرفته به نحویکه توسعه باغات دیم انگور در سطح 7 هزارو 920 هکتار، بادام 4 هزار و 575 هکتار، انجیر 760 هکتار، زیتون 2 هزار و520 هکتار، فندق 205 هکتار بوده است.