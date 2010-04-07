خلع سلاح هدفی دست یافتنی است/ تشریح جزئیات کنفرانس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی امروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی که به منظور تشریح اهداف و برنامه های برگزاری کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح تهران برگزار شد، تصریح کرد: این کنفرانس قرار است در روزهای 28 و 29 فروردین در تهران برگزار شود و در رابطه با خلع سلاح از مدتها قبل برگزار این کنفرانس در برنامه ما بوده که در روزهای 28 و 29 فروردین به دلیل ضرورت‌ها جامه عمل به خود می گیرد.

وی یادآور شد: تداوم وجود هزاران سلاح اتمی مهمترین تهدید امنیت بین‌المللی است و انتظارات جامعه بین‌المللی برای امحاء کامل سلاح‌های اتمی تا کنون به جایی نرسیده و در تحقق خلع سلاح هسته‌ای نگرانی‌های جدی در جامعه بین‌المللی وجود دارد .

وزیر امور خارجه بررسی چالشهای خلع سلاح، راهکارهای تحقق جهان عاری از سلاح هسته‌ای، بررسی دکترین‌های هسته‌ای، ضرورت مقابله با نوسازی سلاح‌های هسته‌ای و جهانی شدن معاهده ان پی تی را از جمله اهداف و برنامه‌های کنفرانس بین‌المللی تهران عنوان کرد و گفت: متاسفانه هنوز برخی از کشورها بر نقش سلاح اتمی در دکترین نظامی خود اصرار دارند و هر از چندی کشورهای فاقد سلاح اتمی را به آن تهدید می‌کنند.

وی تاکید کرد: برخی از کشورها همچنان به نوسازی سلاح‌های اتمی مشغولند و نسل های سوم و چهارم و جدیدتر این سلاح ها را در دستور کار قرار دادند و علاوه بر این همکاری کشورهای هسته‌ای با کشورهای غیرعضو آن پی تی نه تنها مانع خلع سلاح شده بلکه ترغیبی برای استفاده از این سلاح‌های هسته‌ای است.

متکی بر ضرورت جلوگیری از برخوردهای دوگانه و محدودیت در توسعه برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز تاکید کرد و اظهار داشت: برخورد دو گانه اعتبار و تمامیت معاهده ان پی تی را زیر سئوال برده است.

وی بررسی راهکارهای احتمالی نظارت بر خلع سلاح و استفاده از ظرفیت آژانس در این باره را از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس خلع سلاح عنوان کرد و گفت: همچنین در این کنفرانس به موضوع حرمت و حرام بودن سلاح‌های هسته‌ای از نظر ادیان پرداخته می‌شود.

متکی ادامه داد: بررسی ابعاد حقوقی استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای و تاکید بر رای مشورتی سال 1996 دیوان بین‌المللی دادگستری درباره عدم مشروعیت سلاح هسته‌ای از دیگر محورهای این کنفرانس است.

وزیر امور خارجه وجود سلاح هسته‌ای را موجب نگرانی جامعه جهانی عنوان کرد و بیان داشت: تفاوتی نمی کند که این سلاح در اختیار چه کسی باشد و اینکه برخی سلاح هسته‌ای را داشته باشند و ادعا کنند این سلاح‌ها را در وضعیت ایمن نگهداری می‌کنند بهانه‌ای برای حفظ سلاح‌های هسته‌ای است.

وی با اشاره به اینکه کنفرانس تهران با موضوع انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس برگزار می‌شود، گفت:‌ در این کنفرانس به سه موضوع چالش‌های خلع سلاح، تعهدات بین‌المللی در زمینه خلع سلاح و راهکارهای عملی خلع سلاح در سه میز گرد پرداخته خواهد شد.

متکی در خصوص مهمانان کنفرانس تهران نیز تاکید کرد: اساتید، صاحب‌نظران و کسانی که در زمینه خلع سلاح کار کرده اند از کشورهای مختلف جهان دعوت شده اند و علاوه بر این از برخی از وزرای خارجه نیز برای حضور در این کنفرانس د عوت کرده اند و این کنفرانس می‌تواند آغازی برای خلع سلاح هسته ای باشد.

وی با تاکید بر اینکه خلع سلاح هسته‌ای فقط یک ضرورت نیست بلکه هدف دست یافتنی نیز هست ابراز داشت: به موازات سلاح هسته‌ای سلاح شیمیایی نیز به وجود آمد که استفاده رژیم بعثی صدام از این سلاح در جنگ 8 ساله علیه ایران به عنوان لکه ننگی در به کارگیری این نوع سلاح ها ثبت شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه با مواجهه کشورهای غربی با انبوه مجروحان شیمیایی در اواخر دهه 80 عزم جدی بین‌المللی برای تدوین کنوانسیون امحاء سلاح شیمیایی به وجود آمد که براساس آن تا سال 2012 میبایست کلیه سلاح‌های شیمیایی امحا شود و اکنون 2سال تا آن وعده زمان داریم واگر یک بار جامعه بین‌المللی به این اجماع رسید که سلاح‌های شیمیایی از بین بروند این امکان وجود دارد که این اجماع برای سلاح خطرناک‌تر هسته‌ای به وجود بیاید.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج کنفرانس خلع سلاح تهران در اجلاس بازنگری ان پی تی که قرار است در نیویورک برگزار شود مورد توجه قرار گیرد.

ادامه دارد ...