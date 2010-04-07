شش هزار واحد مسکن مهر تا سال آینده در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فنی استان، افزود: این تعداد واحد مسکن مهر شامل همه شهرهای بزرگ، کوچک و روستاها می باشد .

استاندار به متولیان مسکن مهر تاکید کرد: با آینده نگری و افقی 25 ساله زمین مورد نیاز در همه شهرهای استان برای احداث مسکن مهر تهیه شود، اگر چه هم اکنون متقاضی در برخی از این شهرها نباشد .

نوذری همچنین یادآور شد: تجمیع روستاها با خانوارهای کم در مناطق کوهستانی و دور افتاده که هزینه خدمات رسانی بسیار زیادی دارند مطالعه شود و در دستور کار برای سال جاری قرار گیرد .

وی تاکید کرد: روستاهایی که دارای ظرفیت و استعداد برای مرکز و یا منظومه تجمیع روستاها می باشند نیز شناسایی و معرفی شوند .

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری نیز نسبت به سرعت تهیه زمین و اجرای مسکن مهر در شهرهای استان و تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی اظهار امیدواری کرد و گفت: مسکن مهر استان حرکت خود را آغاز کرده است و همه تلاشها بر مضاعف شدن فعالیتها در این خصوص می باشد .

علی حیدری افزود: در همه شهرهای استان به جز یاسوج بیش از اندازه زمین مورد نیاز برای مسکن مهر تهیه شده است.

وی بیان کرد: در یاسوج عملیات اجرایی هزار و 296 واحد مسکن مهر در پنج فاز مختلف و در چهار نقطه متفاوت در قطعات زمینهایی به مساحت 9 هزار و 880 متر مربع آغاز شده است .

حیدری اظهار داشت: خوشبختانه در یاسوج که مشکل اصلی تهیه زمین بود، زمینهای زیادی برای مسکن مهر شناسایی شده است و به مرور با تغییر کاربری، مسکن مهر در آنها احداث می شود .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز گفت: سهمیه سال گذشته مسکن مهر استان برای شهرهای زیر 25هزار نفر یکهزار و 600واحد بود که در این خصوص یکهزار و 629نفر ثبت نام کردند.

احمد فیروزی افزود: به هزار و 475 نفر از ثبت نام کنندگان زمین واگذار شد و تاکنون 707 نفر آنها برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده است.