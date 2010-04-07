شش هزار واحد مسکن مهر تا سال آینده در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فنی استان، افزود: این تعداد واحد مسکن مهر شامل همه شهرهای بزرگ، کوچک و روستاها می باشد.
استاندار به متولیان مسکن مهر تاکید کرد: با آینده نگری و افقی 25 ساله زمین مورد نیاز در همه شهرهای استان برای احداث مسکن مهر تهیه شود، اگر چه هم اکنون متقاضی در برخی از این شهرها نباشد.
نوذری همچنین یادآور شد: تجمیع روستاها با خانوارهای کم در مناطق کوهستانی و دور افتاده که هزینه خدمات رسانی بسیار زیادی دارند مطالعه شود و در دستور کار برای سال جاری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: روستاهایی که دارای ظرفیت و استعداد برای مرکز و یا منظومه تجمیع روستاها می باشند نیز شناسایی و معرفی شوند.
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری نیز نسبت به سرعت تهیه زمین و اجرای مسکن مهر در شهرهای استان و تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی اظهار امیدواری کرد و گفت: مسکن مهر استان حرکت خود را آغاز کرده است و همه تلاشها بر مضاعف شدن فعالیتها در این خصوص می باشد.
علی حیدری افزود: در همه شهرهای استان به جز یاسوج بیش از اندازه زمین مورد نیاز برای مسکن مهر تهیه شده است.
وی بیان کرد: در یاسوج عملیات اجرایی هزار و 296 واحد مسکن مهر در پنج فاز مختلف و در چهار نقطه متفاوت در قطعات زمینهایی به مساحت 9 هزار و 880 متر مربع آغاز شده است.
حیدری اظهار داشت: خوشبختانه در یاسوج که مشکل اصلی تهیه زمین بود، زمینهای زیادی برای مسکن مهر شناسایی شده است و به مرور با تغییر کاربری، مسکن مهر در آنها احداث می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز گفت: سهمیه سال گذشته مسکن مهر استان برای شهرهای زیر 25هزار نفر یکهزار و 600واحد بود که در این خصوص یکهزار و 629نفر ثبت نام کردند.
احمد فیروزی افزود: به هزار و 475 نفر از ثبت نام کنندگان زمین واگذار شد و تاکنون 707 نفر آنها برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده است.
وی یادآور شد: بقیه متقاضیان نیز به مرور با طی مراحل، مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد.
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