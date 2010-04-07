زمینه همکاریهای فناوری ایران و روسیه/ تحریمها در فناوری شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین سلطانخواه در مصاحبه ای با روزنامه ورمیا نووستی روسیه در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر تحریمها در روند پیشرفت علمی کشور گفت: کشور ما پس از انقلاب مورد بغض و خشم برخی قدرتهای استعمارگر از جمله آمریکا قرار گرفت و از همان زمان به موازات جنگ تحمیلی تحریم هایی را به ما تحمیل کردند اما امروز شاهدیم که بعد از گذشت 30 سال این تحریم ها نه تنها یک تهدید برای ما نبودند بلکه به فرصتی تبدیل شده اند تا ما بدانیم که علاوه بر استقلال سیاسی باید در زمینه های علمی، فکری، اقتصادی و صنعتی هم استقلال داشته باشیم.

کشورهایی که ما را تحریم کردند در عمل شکست خورده اند

وی با اشاره به ارتباطات ایران با کشورهایی که علیرغم این تحریم ها با ما رابطه خوبی داشته اند از جمله کشور روسیه افزود: امروز در دنیایی زندگی می کنیم که انحصار علم و قدرت و فناوری فقط در اختیار چند کشور خاص نیست و کشورهایی که ما را تحریم کردند در عمل شکست خورده اند و در واقع خودشان را از فرصت و ظرفیتهای بزرگ ارتباط با ایران محروم کرده اند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: ملت ما پس از 30 سال پیشرفتهای بسیار خوبی را علیرغم این تحریمها داشته است و این تحریمها باعث شده سرعت رشد و پیشرفت ما بیشتر شود آخرین نمونه این پیشرفت ها در بحث انرژی هسته ای است.

تأثیر تحریم ها در تأمین تجهیزات فناوری های نوین

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون اثر تحریمها در تامین تجهیزات فناوریهای نوین گفت: اگرچه کار کمی برای ما دشوار شده اما غیر ممکن نشده است و حتی علیرغم محرومیت هایی که بعضا برای دانشمندان ما ایجاد می شود ما به این فناوری ها دست می یابیم زیرا اینطور نیست که فناوری منحصر در دست کشور محدود و غیر قابل دستیابی باشد.

زمینه همکاری های فناوری ایران با روسیه

سلطانخواه در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ورمیا نوستی در زمینه همکاری های فناوری با روسیه اظهار داشت: به دلیل همسایگی و اراده محکم رهبران دو کشور بر وجود و استمرار یک رابطه و همکاری خوب دو کشور ایران و روسیه سابقه دوستی و همکاری طولانی دارند و ما با این کشور در حوزه های مختلف همکاری داشته ایم که از آن جمله همکاری در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است امیدوریم ساخت این نیروگاه تمام و تحویل ایران شود چون این تاخیر در ساخت نیروگاه قابل قبول نیست و تاثیر منفی بر افکار عمومی مردم ما دارد.

وی گفت: همکاری در صنایع هوافضا و در بخشهای محدودتر همکاری در ساخت داروی IMOD برای مقابله با بیماری ایدز توسط بخش خصوصی دو کشور از جمله این همکاری های فناورانه است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص برنامه های ایران برای توسعه فناوریهای پیشرفته گفت: دانش و فناوری اصلی ترین زیرساختهای قدرت در دنیای امروز هستند، در کشور ما نیز توجه به فناوریهای پیشرفته یکی از اولویتهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و دولت است و بر این اساس فناوریهای راهبردی همچون تعیین و ستادهای توسعه این فناوری ها زیر نظر معاونت علمی و فناوری تشکیل شده اند.

جایگاه ایران در فناوریهای نوین

وی با اشاره به جایگاه نخست ایران در زمینه تولید علم فناوری نانو در منطقه و رتبه 15 در دنیا گفت: در زمینه زیست فناوری نیز پیشرفتهای خوبی داشته ایم و در منطقه در جایگاه دوم قرار داریم هفته آینده نیز در یک نمایشگاه بزرگ سه روزه آخرین دستاوردهای کشور را در حوزه زیست فناوری به نمایش خواهیم گذاشت.

سلطانخواه با اشاره به جایگاه ایران در زمینه سلولهای بنیادی و استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریها نیز گفت: ایران در این زمیه پیشرفتهای خوبی داشته است و سلول درمانی به عنوان یکی از طرحهای کلان و بزرگ ملی توسط معاونت علمی و فناوری مدیریت می شود.

وی در خصوص شرایط کاری خود به عنوان یک مدیر زن در سمت معاون رئیس جمهور و نیز فعالیتهای اجتماعی زنان در کشور گفت: کار در حوزه علم و فناوری علیرغم گستردگی آن برای من هم جذاب و شیرین و هم با روحیه دانشگاهی من به عنوان یک استاد دانشگاه سازگار است. ضمن اینکه در دولت فعلی حضور مدیران زن در میان معاونان و مشاوران ریاست جمهوری حضوری بسیار فعال و بی نظیر است.