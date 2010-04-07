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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

صیدپور خبر داد:

پهلوگیری 512 فروند کشتی تجاری و نفتی در بندر نوشهر

پهلوگیری 512 فروند کشتی تجاری و نفتی در بندر نوشهر

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: سال گذشته 512 فروند کشتی تجاری و نفیتی در بندر نوشهر پهلو گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی صید پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بنادر مازندران در نوشهر  افزود: حجم مبادلات تجاری و نفتی سال گذشته یک میلیون و 467 هزار و 635 تن بوده است.
 
وی اظهار داشت: عمده کالاهای وارداتی به بندر نوشهر شامل غلات، آهن آلات، چوب و تخته، مواد شیمیایی، مواد نفتی، کاغذ و مقوا بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین کالاهای صادراتی نیز شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپرمارکتی است.
 
بندر نوشهر در غرب مازندران واقع شده است.
 
 

کد مطلب 1059350

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