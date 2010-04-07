پهلوگیری 512 فروند کشتی تجاری و نفتی در بندر نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی صید پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بنادر مازندران در نوشهر افزود: حجم مبادلات تجاری و نفتی سال گذشته یک میلیون و 467 هزار و 635 تن بوده است.



وی اظهار داشت: عمده کالاهای وارداتی به بندر نوشهر شامل غلات، آهن آلات، چوب و تخته، مواد شیمیایی، مواد نفتی، کاغذ و مقوا بوده است.



وی خاطرنشان کرد: همچنین کالاهای صادراتی نیز شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپرمارکتی است.



بندر نوشهر در غرب مازندران واقع شده است.



