مشکل واحدهای صنعتی بزرگ کرمانشاه باید به سرعت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه طرح های آمایش صنعت و استان اظهار داشت: سازمان صنایع ومعادن و دیگر مسئولین و دستگاه های مرتبط باید در جهت تسریع در احداث و رفع مشکللات احتمالی واحدها، کارخانجات و صنایع بزرگ استان تلاش کنند.

وی افزود: همه باید در جهت پیشرفت و توسعه استان گام برداریم و از صاحبان طرح هایی که در این جهت احداث شده اند حمایت کنیم.

28 طرح به عنوان طرح های آمایش استان کرمانشاه تصویب شده است

در ادامه جلسه کیومرث فروتنی رئیس سازمان صنایع و معادن استان با ارائه گزارشی از وضعیت طرح های آمایش صنعت و معدن استان (ایجادی) عنوان کرد: کل طرح های آمایش استان 28 طرح با سرمایه گذاری هفت هزار و 500 میلیارد ریال است که از این تعداد 23 طرح با اعتبار سرمایه گذاری 12 هزار و400 میلیارد ریال و اشتغالزایی پنج هزار و 151 نفر در کارگروه استان به تصویب رسیده است.

وی عنوان کرد: هفت طرح نیز در بانک ها با سرمایه گذاری پنج هزار و 637 میلیارد ریال که به صورت ارزی و ریالی و اشتغالزایی هزار و 396 نفر به تصویب رسیده است و 10 طرح دیگر هم با سرمایه گذاری 30 هزارو سه میلیارد ریال در بانک صنعت و معدن در حال بررسی است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان خاطر نشان کرد: درحال حاضر هم یک طرح با سرمایه گذاری چهار هزارو500 میلیارد ریال و ابا اشتغالزایی 130 نفر در وزارتخانه در حال بررسی است.