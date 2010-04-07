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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

اختصاص 103 هکتار زمین برای ساخت شهرک صنعتی ایرکو زنجان

اختصاص 103 هکتار زمین برای ساخت شهرک صنعتی ایرکو زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از اختصاص زمینی به مساحت 103 هکتار برای احداث شهرک صنعتی ایریکو خبر داد و گفت: توسعه صنایع ریلی در استان با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرانان شرکت های نخ تایر زنجان و ایریکوی ابهر افزود: باید از تمامی امکانات استانی جهت جذب سرمایه گذار استفاده کرد.
 
وی  از احداث 50 کارخانه کوچک و متوسط با اشتغال 15 هزار نفر در این شهرک صنعتی خبر داد و گفت: ایریکو بزرگترین نمود صنعت ملی در کشور است.
 
رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: مجموعه ایریکو هر میزان توسعه یابد به نفع شهروندان استان خواهد بود.
 
استاندار زنجان در ادامه خواستار معرفی ایریکو در پکیج های همایش بین المللی سرمایه گذاران فارس شد و افزود: باید با هماهنگی اداره کل صنایع و معادن استان صنعتگران متخصص در این زمینه جهت ترغیب صنعتگران خارج از استان به شهرک صنعتی ایریکو معرفی شوند.
 
رئوفی نژاد تصریح کرد: 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری در کارخانه نخ تایر برای اشتغال 700 نفر رقم قابل توجهی جهت پیشرفت استان است.
 
وی  خاطر نشان کرد: کارخانه نخ تایر با  پنج فاز جهت پیشرفت طرح توسعه پلی استر با مبلغی بالغ بر 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
 
 استاندار زنجان تاکید کرد: ورود ستاد فرمان امام جهت سرمایه گذاری در این کارخانه بسیار موثر خواهد بود. 
 
همچنین  مدیر عامل نخ تایر از تولید 15 هزار تن مواد اولیه در سال خبر داد و افزود: با استمهال بانک ملی و بخشودگی جریمه تولید این کارخانه به 17 هزار تن خواهد رسید.
 
صباحی تصریح کرد: شرکت نخ تایر به لحاظ سودآوری در کارخانه خوشه ای هولدینگ رتبه دوم کشوری را اخذ کرد. 
کد مطلب 1059353

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