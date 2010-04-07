اختصاص 103 هکتار زمین برای ساخت شهرک صنعتی ایرکو زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرانان شرکت های نخ تایر زنجان و ایریکوی ابهر افزود: باید از تمامی امکانات استانی جهت جذب سرمایه گذار استفاده کرد.

وی از احداث 50 کارخانه کوچک و متوسط با اشتغال 15 هزار نفر در این شهرک صنعتی خبر داد و گفت: ایریکو بزرگترین نمود صنعت ملی در کشور است.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: مجموعه ایریکو هر میزان توسعه یابد به نفع شهروندان استان خواهد بود.

استاندار زنجان در ادامه خواستار معرفی ایریکو در پکیج های همایش بین المللی سرمایه گذاران فارس شد و افزود: باید با هماهنگی اداره کل صنایع و معادن استان صنعتگران متخصص در این زمینه جهت ترغیب صنعتگران خارج از استان به شهرک صنعتی ایریکو معرفی شوند.

رئوفی نژاد تصریح کرد: 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری در کارخانه نخ تایر برای اشتغال 700 نفر رقم قابل توجهی جهت پیشرفت استان است.

وی خاطر نشان کرد: کارخانه نخ تایر با پنج فاز جهت پیشرفت طرح توسعه پلی استر با مبلغی بالغ بر 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

استاندار زنجان تاکید کرد: ورود ستاد فرمان امام جهت سرمایه گذاری در این کارخانه بسیار موثر خواهد بود.

همچنین مدیر عامل نخ تایر از تولید 15 هزار تن مواد اولیه در سال خبر داد و افزود: با استمهال بانک ملی و بخشودگی جریمه تولید این کارخانه به 17 هزار تن خواهد رسید.

صباحی تصریح کرد: شرکت نخ تایر به لحاظ سودآوری در کارخانه خوشه ای هولدینگ رتبه دوم کشوری را اخذ کرد.