به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه "خیمه" در سرمقاله این شماره به قلم مرتضی وافی با عنوان "فرهنگ مظلوم، مظلومیت‌های فرهنگی" به آسیب شناسی فرهنگ، آسیب زدایی از آن و آسیب شناسی آسیب‌شناسیها پرداخته است.

مروری کوتاه بر اخبار و گزارشهای اسفند ماه سال ۸۸ با نگاهی گذرا به برگزاری چهارمین کنگره "عاشوراپژوهی"، نمایشگاه پوستر "چلچراغ عاشورایی"، ششمین همایش"آیینهای عاشورایی"، "ورود مداحان به سیاست" و همچنین بحث "امنیت سفر به عتبات عالیات" از دیگر مطالبی است که در این مجله به آنها توجه شده‌ است.

در بخش هیئت این نشریه، گزارشی از اختتامیه چهارمین دوره بسیج مداحان با نیم نگاهی به محتوای حزن انگیز و شادی آفرین در هیئتهای مذهبی دیده می شود. مصاحبه با یکی از پیرغلامان اهل بیت و نیز مدیر اجرایی ساخت ضریح امام حسین(ع) از دیگر این بخش از مجله است.

در بخش پرونده شماره اخیر "خیمه" تاریخچه دینداری عوامانه و دلایل امتداد این تفکر علی رغم سیطره ابزارهای اطلاع رسانی بر جهان معاصر بحث و بررسی شده است.

در بخش هنر و ادبیات آیینی نیز یادداشتی از محمدرضا حکیمی با نام "تاریخ ادبیات شیعه"، مطلبی از محمدرضا زائری تحت عنوان "عزت حسینی در شعر مسیحی" و نیز گزارشی از شب شعر "رندان تشنه لب" به چشم می‌خورد.

گزارش نشست گروه هنر نشریه با کیخسرو خروش و گفتگو با اهالی فن و متخصصان اجتماعی درباره "دینداری عامیانه" از دیگر مطالب خواندنی این ماهنامه محسوب می‌شود.

ماهنامه "خیمه" به مدیر مسئولی مرتضی وافی و سردبیری میثم غضنفری با شمارگان 30 هزار نسخه منتشر شده‌است.