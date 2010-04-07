پروژه استقرار مرکز فوریتهای برق در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دهبندی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری توزیع برق غرب مازندران در نوشهر افزود: این طرح با هدف ارایه خدمات مطلوب به مشترکان شهرهای عباس آبادف تنکابن و رامسر اجرا شده است.

وی اظهار داشت: موفقیت در اجرای فاز یک این طرح در شهرستانهای نوشهر و چالوس موجب شد که فاز دو این طرح با بکارگیری و آموزش 12 تکنسین برق در سه امور توزیع برق غرب مازندارن اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: منتخبین این مراکز با گذراندن دوره آموزشی تخصصی و عمومی آماده پاسخگویی به مشترکان هستند.

به گفته دهبندی، برای استقرار مراکز 121 در غرب مازندران، از محل اعتبارات سرمایه ای و جاری شرکت اعتباری بیش از یک میلیارد و 20 میلیون ریال تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: مشترکان می توانند با تماس با شماره 121 اتفاقات و عیوب شبکه هیا برق را به این مراکز گزاش کنند.



