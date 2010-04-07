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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

پروژه استقرار مرکز فوریتهای برق در غرب مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع غرب مازندارن از اجرای فاز دوم پروژه استفرار مرکز فوریتهای برق (121) در این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دهبندی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری توزیع برق غرب مازندران در نوشهر افزود: این طرح با هدف ارایه خدمات مطلوب به مشترکان شهرهای عباس آبادف تنکابن و رامسر اجرا شده است.

وی اظهار داشت: موفقیت در اجرای فاز یک این طرح در شهرستانهای نوشهر و چالوس موجب شد که فاز دو این طرح با بکارگیری و آموزش 12 تکنسین برق در سه امور توزیع برق غرب مازندارن اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: منتخبین این مراکز با گذراندن دوره آموزشی تخصصی و عمومی آماده پاسخگویی به مشترکان هستند.

به گفته دهبندی، برای استقرار مراکز 121 در غرب مازندران، از محل اعتبارات سرمایه ای و جاری شرکت اعتباری بیش از یک میلیارد و 20 میلیون ریال تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: مشترکان می توانند با تماس با شماره 121 اتفاقات و عیوب شبکه هیا برق را به این مراکز گزاش کنند.
 
 

کد مطلب 1059359

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