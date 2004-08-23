كميته داوران فدراسيون بسكتبال اشتباهات داوران را فيلم كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين فيلم 7 بخش وجود دارد كه درهربخشي بين 15تا20 ايراد داوري گنجانده شد وپس ازاتمام بخش مذكور، توضيحات مبسوط وصحيحي درمورد مشكل موجود به نمايش درآمده است.

اين فيلم گلچيني از45 فيلم مسابقات بسكتبال ليگ سال 82 است كه توسط حبيب كاظمي، اميرصفرزاده، هروس آوانسيان وبا نظارت كميته داوران وفدراسيون بسكتبال طي چندين روزبررسي تهيه شده است، ابتدا حدود پانصد مورد ايراد وعدم هماهنگي داوران ازمجموع 45 فيلم استخراج شده وپس ازآن با تعديل اين موارد، ايرادات محسوسي به 120 مورد تنزل پيدا كرد كه درسمينارداوري نيزبراي داوران به نمايش درآمد وبا استقبال آنان مواجه شد. كميته مسابقات وداوران فدراسيون بسكتبال درصدد است تا با تكثيراين فيلم، آنرا دراختيارداوران متقاضي سراسركشورقراردهد.