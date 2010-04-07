کمیته بین ادیان مالزی در دولت این کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد نیوزبولتن، این کمیته بین ادیان به مشکلات گروه ها دینی با یکدیگر پرداخته و درک میان آنها را ارتقاء دهد.

ایده تأسیس این کمیته بین ادیان از سوی کابینه مطرح شده و آیلانی اسحاق نیز به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد تا رهبران ادیان را در تلاش برای از بین بردن مناقشات گردهم جمع کند.

اعضای این کمیته دیروز سه شنبه 17 فروردین ماه برای نخستین بار در شهر پوتراجایا تشکیل جسله داد. اعضای این کمیته را علاوه بر مسلمانان ، مسیحیان ، بودائیان، تائوئیستها و سیکها تشکیل داده اند.

دکتر کوه تسو کون وزیری که خبر تشکیل این کمیته را اعلام کرد گفت: ما نمی خواهیم این کمیته را یک هیئت بین دینی بنامیم ما آن را کمیته نامگذاری کردیم چرا که فعالیت آن نیز به صورت کمیته ویژه ای برای ترویج درک و هماهنگی میان ادیان است.

وی افزود: این کمیته فرصت با هم بودن و تبادل اندیشه ها و آرای میان رهبران دینی را فرهم می کند تا به بحث وبررسی موضوعات ویژه پرداخته و از سوء تفاهمهای غیر ضروری جلوگیری کند.

این کمیته تحت نظارت وزارت وحدت و انسجام ملی فعالیت می کند و دکتر کوه تسو کون در کابینه نخست وزیر به عنوان وزیر مربوط گزارش خواهد داشت.

غیر مسلمانان 45 درصد جمعیت 28 میلیونی این کشور آسیای جنوب شرقی را تشکیل داده اند.