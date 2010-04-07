معترضان قرقیزستانی کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با مخابره این خبر از شلیک گاز اشک آور توسط پلیس قرقیزستان برای متفرق کردن معترضین خبر داد.
براساس این گزارش پلیس قرقیزستان چند تن از رهبران معترضین از جمله "آلماز بیک آتامبایف" نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری را بازداشت کرده است.
گفته می شود که رئیس پیشین پارلمان قرقیزستان نیز از کسانی است که بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، "دنیار اوسینوف" نخست وزیر قرقیزستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت قرقیزستان به شدت با هرگونه عملکرد غیر مجاز معترضین برخورد می کند.
آخرین خبرها از قرقیزستان حاکی از آن است که پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور و شلیک تیرهوایی استفاده کرده است.
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