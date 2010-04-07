"بیداری رویاها" اکران سوم بهار

مدیر پخش سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در نظر داریم فیلم "بیداری رویاها" که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد را دربرنامه اکران سوم بهار در گروه سینمایی استقلال اکران عمومی کنیم.

وی همچنین درباره اکران آثار مستند، افزود:امسال قطعا برنامه نمایش آثار مستند را دنبال خواهیم کرد. درباره نمایش چند مستند با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مذاکراتی انجام دادیم. و با برنامه ریزی های انجام شده قطعا از اردیبهشت ماه اکران این آثار نیز آغاز می شود.

"بیداری رویاها" روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. محمدرضا گوهری فیلمنامه این فیلم را براساس ایده‌ای از آهنگر نوشته است. امین حیایی ،حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، امیرحسین آرمان، رز رضوی، سارا خوئینی‌ها، اسماعیل خلج، حمیدرضا آذرنگ و حبیب دهقان‌نسب بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: تورج منصوری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: کورش علیزاده، آهنگساز:آریا عظیمی‌نژاد ،صداگذار:علی علویان .محمدعلی باشه‌آهنگر فیلم‌های سینمایی "فرزند خاک"، "نبات داغ" و "نیمه گمشده" را کارگردانی کرده است.

