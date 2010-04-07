جلسه هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق که با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، غلامرضا ابراهیمی دبیر کل و دیگر اعضای ستاد برگزار خواهد شد در خصوص نحوه حضور تیم‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی گوانگژو بحث و تبادل نظر می شود.

اعضای هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به شرح زیر هستند:

1- غفور کارگری، نایب رئیس اول کمیته

2- دکتر فاطمه رخشانی، نایب رئیس دوم کمیته

3- دکتر جهانگیر فدایی، خزانه دار

4- محمد مهرآیین، عضو هیئت اجرایی

5- دکتر بهمن زند، عضو هیئت اجرایی

6- دکتر احمد رضا شجیعی، عضو هیئت اجرایی

7- مهرداد آگین، عضو هیئت اجرایی

8- علی کشفیا، عضو هیئت اجرایی

9- سیما لیموچی، عضو هیئت اجرایی