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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

جلسه هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود

جلسه هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود

دومین جلسه هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک روز دوشنبه هفته آینده در محل ساختمان کمیته ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق که با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، غلامرضا ابراهیمی دبیر کل و دیگر اعضای ستاد برگزار خواهد شد در خصوص نحوه حضور تیم‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی گوانگژو بحث و تبادل نظر می شود.

اعضای هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به شرح زیر هستند:
1- غفور کارگری، نایب رئیس اول کمیته
2- دکتر فاطمه رخشانی، نایب رئیس دوم کمیته
3- دکتر جهانگیر فدایی، خزانه دار
4- محمد مهرآیین، عضو هیئت اجرایی
5- دکتر بهمن زند، عضو هیئت اجرایی
6- دکتر احمد رضا شجیعی، عضو هیئت اجرایی
7- مهرداد آگین، عضو هیئت اجرایی
8- علی کشفیا، عضو هیئت اجرایی
9- سیما لیموچی، عضو هیئت اجرایی

کد مطلب 1059366

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