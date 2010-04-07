جلسه هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق که با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، غلامرضا ابراهیمی دبیر کل و دیگر اعضای ستاد برگزار خواهد شد در خصوص نحوه حضور تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی گوانگژو بحث و تبادل نظر می شود.
اعضای هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به شرح زیر هستند:
1- غفور کارگری، نایب رئیس اول کمیته
2- دکتر فاطمه رخشانی، نایب رئیس دوم کمیته
3- دکتر جهانگیر فدایی، خزانه دار
4- محمد مهرآیین، عضو هیئت اجرایی
5- دکتر بهمن زند، عضو هیئت اجرایی
6- دکتر احمد رضا شجیعی، عضو هیئت اجرایی
7- مهرداد آگین، عضو هیئت اجرایی
8- علی کشفیا، عضو هیئت اجرایی
9- سیما لیموچی، عضو هیئت اجرایی
نظر شما