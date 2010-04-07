به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز کریم صادقزاده اظهار داشت: واگذاری ارزان این هتلها در واقع به معنای پایمال کردن حقوق قشر کارگر است.
وی اظهار داشت: پنج هتل زنجیرهای بینالمللی پارس که در شهرهای مختلف کشور توسط سازمان تامین اجتماعی احداث شده بود، به قیمت 285 میلیارد ریال حراج شد.
صادقزاده ادامه داد: مگر کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی خودشان به این هتلها نیاز نداشتند، چرا و به چه دلیلی این سرمایههای صندوق تامین اجتماعی را بدون نظرخواهی از خود کارگران و کارفرمایان واگذار کردند.
وی در ادامه به دیگر دغدغههای قشر کارگری استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه جامعه کارگری آذربایجان شرقی از کم تنشترین استانهای کشور به شمار میرود، ولی برخی حقیقتهای تلخ را باید پذیرفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز تاکید کرد: عدم همخوانی درآمد با هزینهها کارگران و خانواده آنان را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند.
وی اظهار داشت: در طول سال گذشته مشاهده شد که برخی از کارخانجات میزان اضافهکاری را نپرداختند و یا آن را کاهش دادند در حالی که حقوق دریافتی آنان بسیار اندک است.
صادقزاده با تاکید بر اینکه دولت با اتخاذ سیاستهای ویژه باید مقابل وادرات کالاهای خارجی را بگیرد، اظهار داشت: عدم جلوگیری از قاچاق کالا و واردات بیرویه کالا موجب تعطیلی کارخانجات فراوانی شده است.
وی تاکید کرد: استفاده از محصولات صنایع داخلی باید فرهنگسازی شود تا مردم از خرید کالاهای خارجی اجتناب ورزند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز گفت: کاهش واردات و توجه به تولید داخلی، زمینه ایجاد اشتغال و به حرکت درآمدن چرخ صنایع را بیش از پیش فراهم میسازد.
