سفرهای نوروزی به استان یزد 53 درصد افزیاش داشته است

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در ایام نوروز امسال پنج میلیون و 64 هزار و 321 مسافر و گردشگر به استان یزد سفر کرده اند که بیشترین سفرها در 9 روز نخست تعطیلات انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه آمار مسافران به استان یزد در مبادی ورودی به این استان ثبت شده است، افزود: یک میلیون و 242 هزار و 616 نفر شب خواب در مراکز اقامتی از جمله مهمانسراها، مهمانپذیرها، هتلها، خانه‌های استیجاری، کمپ‌ها و مدارس اسکان داده شده‌اند و بقیه یا مسافران عبوری بوده‌اند یا در منازل اقوام خود سکنی گزیده ‌اند.

سیفی با اشاره به آمار بیش از یک میلیون و 200 هزار نفری اسکان مسافران نوروزی توسط ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان یزد بیان داشت: این آمار نیز نسبت به نوروز سال گذشته افزایش 32 درصدی داشته است.

وی همچنین افزود: امسال آمار ورود و اسکان مسافران در شهرستانهای استان یزد نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که شهرستان مهریز امسال پذیرای 500 هزار نفر، ابرکوه بیش از 600 هزار نفر و تفت حدود 700 هزار مسافر بوده‌ اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با بیان اینکه اقدامات ویژه‌ ای برای جذب گردشگران به شهرستانهای استان یزد صورت گرفته است، اظهار داشت: در ایام نوروز هر روز به نام یک شهرستان نامگذاری شد و در این روز تورهای گردشگری، مسافران و همشهریان علاقمند را به شهرستانها برده و از آثار تاریخی و جاذبه ‌های گردشگری آن بازدید کردند.

وی برپایی بازارچه‌ های صنایع دستی را از دیگر اقداماتی برشمرد که در تمامی شهرستانها و مراکز استان یزد به منظور معرفی صنایع دستی استان انجام شده است.

سیفی همچنین با اشاره به اینکه بازدید از مجموعه ‌های تاریخی و گردشگری در استان یزد امسال افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: در ایام نوروز امسال به ترتیب مجموعه امیرچخماق، بافت تاریخی یزد، مسجد جامع، باغ دولت‌آباد، آتشکده زرتشتیان و ... بیشترین آمار بازدیدکنندگان را داشته‌ اند.

وی با اشاره به تعداد موزه‌ های فعال در استان یزد نیز خاطرنشان کرد: در استان یزد 17 موزه فعال وجود دارد که تعدادی از این موزه ‌ها تخصصی است اما در مجموع آمار بازدید از موزه‌های استان نیز قابل توجه بوده موزه آب بیشترین آمار بازدید کننده را داشته است.

سیفی در بخش دیگری از سخنان خود از توزیع بیش از دو میلیون اقلام فرهنگی شامل سی‌دی، کتابچه معرفی ابنیه تاریخی استان و ... به منظور معرفی بیشتری آثار و مجموعه‌های تاریخی و گردشگری خبر داد و افزود: سال گذشته یک میلیون اقلام فرهنگی در میان مسافران نوروزی توزیع شده بود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از همکاری خوب دستگاه‌ های مختلف اجرایی استان یزد در مباحث اسکان، پذیرایی، ارائه خدمات و ... به مسافران نوروزی تقدیر کرد و افزود: با وجود اینکه آمار مسافران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر و دور از انتظاری داشت، با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی هیچ مشکلی در اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی به وجود نیامد.