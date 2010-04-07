736 هزار نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری کرمانشاه جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا بنی عامریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام نوروز امسال با انجام 51 هزار و 574 سرویس (سفر) توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری استان شامل 350 دستگاه اتوبوس، هزارو800 دستگاه مینی بوس و هزار دستگاه سواری کرایه، تعداد 736 هزار و 80 مسافر در سطح استان و کشور جا به جا شدند.

بنی عامریان با تقسیم سفرهای صورت گرفته به دو بخش سفرهای درون استانی و برون استانی، عنوان کرد: در ایام نوروز جمع سفرهای درون استانی 38 هزار و 457 سفر بوده کهدر این سفرها جمعا 517 هزار و 151 مسافر جابه جا شده اند، همچنین طی همین مدت 13 هزار و 117 سفر برون استانی صورت گرفته و 218 هزار و 929 مسافر در این سفرها جابه جا شده اند.

وی با اشاره به وضعیت سفرهای درون استانی، گفت: در مجموع سفرهای درون استانی ،هزارو376 مسافر توسط اتوبوس، 469 هزار و 627 مسافر بوسیله مینی بوس و 46 هزار و 148 مسافر هم توسط سواری های کرایه در سطح استان جابه جا شده اند.

وی به وضعیت سفرهای برون استانی نیز اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز چهارهزارو59 سفر برون استانی توسط اتوبوس انجام و تعداد 120 هزار و 416 مسافر از این طریق جابه جا شده اند.

بنی عامریان تصریح کرد: در بخش سفرهای برون استانی تعداد 80 هزار و 485 مسافر نیز توسط چهارهزارو551سرویس مینی بوس و 18 هزار و 28 مسافر هم بوسیله چهار هزارو507 سرویس سواری های کرایه جابه جا شده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: ستاد نوروزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان از تاریخ 25 اسفند سال گذشته کار خود را آغاز و تا 15 فروردین ماه سال جاری به کارش ادامه داد و در ایام سعی شد در اسرع وقت به شکایات مردمی که از طریق سامانه پیام کوتاه بشماره 3000143 و یا شکایات مستقیم مسافرین با مراجعه به ستاد نوروزی یا نمایندگی های سازمان دریافت می شد رسیدگی شود و در همین راستا با رانندگان متخلفی که اکثرا قصد داشتند تا کرایه اضافی از مسافران دریافت کنند و یا موازین شرعی را رعایت نکنند برخوردهای لازم به عمل آمد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در همین مدت برای جبران بخشی از هزینه ها 20 درصد به مبلغ کرایه ها افزودده سد که از روز 16 فروردین قیمت بلیت و کرایه ها به روال سابق خود باز شد.