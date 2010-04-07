20 درصد باغات آذربایجان شرقی بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعدالله اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و اجرای دوره‌های آموزشی ترویجی در مناطق روستایی، ضریب نفوذ بیمه در سطوح باغی استان افزایش قابل توجهی یافته است.

وی اعلام کرد: 21 هزار و 214 هکتار از 108 هزار هکتار اراضی باغی استان زیرپوشش خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

اسکندری گفت: طی سال‌جاری یک میلیون و 353 هزار اصله نهال شناسه‌دار در 19 نهالستان استان تولید شده که در اختیار باغداران استان و سایر استان‌های کشور قرار می‌گیرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین اضافه کرد: طی سال‌جاری، برنامه شناسه‌دار کردن نهال‌ها، با دقت و سرعت بیشتر توسط این مدیریت پیگیری می‌شود.

وی در ادامه از همکاری نزدیک این مدیریت با مراکز تحقیقاتی استان به خصوص ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند خبر داد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: با توجه به شرایط جوی استان و نتایج به دست آمده طی دهه گذشته در مورد درختان مثمر، پرورش نهال‌های دیرگل به خصوص نهال‌های دیرگل بادام، در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: در کنار اجرای برنامه‌های ترویجی، افزایش ضریب بیمه محصولات باغی در استان به منظور کاهش ریسک تولید محصولات باغی، جزو برنامه‌های مدون این مدیریت به شمار می‌آید.