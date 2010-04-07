صرف 20 میلیارد ریال نذورات مردمی برای تکمیل آستان امامزاده عبدالله همدان

حجت الاسلام علی محمد عبدالهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تمام هزینه هایی که در زمینه ساخت وساز،پرداخت حقوق و انجام خدمات فرهنگی صورت می گیرد از محل نذورات مردمی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در سفر هیات دولت به استان همدان، آستان مقدس امازاده عبدالله به عنوان طرح ملی فرهنگی معرفی می شود، افزود: برای تکمیل این پروژه 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت:تعداد زائرین این مکان در اعیاد ومراسمات خاص به 15 هزار نفر در روز و در روز های عادی به 3 هزار نفر می رسد .

وی یادآور شد: عملیات عمرانی این پروژه از سال 1382 شروع شده و تا کنون بیش از 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: آستان امامزاده عبدا.. همدان پیش از این 200 متر مربع بود که با اجرای این پروژه به 5 هزار و 700 متر مربع می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به در نظر گرفتن ساخت کتابخانه، موزه، حسینه و وضوخانه در اجرای گسترش حرم امامزاده عبدالله همدان تصریح کرد: در صورتی که کمکهای مردمی قابل توجه باشد امکان تکمیل این پروژه در فرصتی کمتر ممکن خواهد شد.

مرقد مطهر امام زادگان عبدالله(ع) و احمد(ع) همدان در میدانی به‌ همین نام در مرکز شهر همدان واقع شده است.

نسب این بقعه، به حضرت امام موسی ابن جعفر(ع) می‌رسد. بنای اولیه بقعه به‌ صورت سنگی و چهارگوش، به‌ طول و عرض تقریبی چهار متر بوده که پنجره‌های فولادی گشاده بر دیوار اطراف آن نصب و مدخل آن از جانب جنوب شرقی قرار داشتند و پوشش آن با شیروانی آهن سفید به ‌صورت گنبد بوده است. تاریخ این بنا مربوط به سال‌های 30-1329 است.