رضا بنفشهخواه، برادر آن مرحوم در این باره به خبرنگار مهر گفت: ساعت چهار صبح امروز برادرم در اثر ایست قلبی در منزل خودش در گذشت. مراسم تشییع او شنبه 28 فروردینماه از خانه سینما برگزار میشود.
محمود بنفشهخواه متولد سال 1321 تهران است. او در مجموعهها و فیلمهایی همچون "تنهاترین سردار"، "ولایت عشق"، "روزگار قریب"، "سرنخ"، "عبور از پائیز"، پسر آدم دختر حوا"، "پوست موز"، "تیک"، "ازدواج صورتی"، "تاکسی نارنجی"، "آب و آتش"، "مسافر ری"، "مدرسه پیرمردها" و ... بازی کرده است.
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر درگذشت این بازیگر سینما و تلویزیون ایران را به خانواده بنفشه خواه دوستان و همکاران آن مرحوم و جامعه هنری سینمای ایران تسلیت میگوید .
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