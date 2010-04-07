جایگزینی فرش ماشینی موجب کاهش تولید فرش دستباف در قم شده است

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی لازمه استقبال مردم قم از فرش دستباف است، اظهار داشت: یکی از دلایل مهم کاهش تولید فرش در قم، ناشی از فرهنگ جایگزینی فرش ماشینی در منازل مردم میشود و این که مردم داخل کشورمان و بعضا مردم قم چندان از فرشهای دستباف استقبال نمیکنند که این مسئله خود نیازمند انجام فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب در این رابطه است.
وی همچنین با اشاره به این که رکود یکساله اخیر اقتصادی در دنیا، تولید فرش قم را دچار مشکلات زیادی کرده است، افزود: آن چه غیر قابل کتمان است این که در حال حاضر مهمترین مشکل تولید کنندگان فرش در قم نبود بازارهای مناسب بینالمللی است که البته باید توجه داشت که رکود جهانی نیز به این مشکل به طور خاص دامن زده است.
رئیس سازمان بازرگانی استان قم در ادامه ضمن اشاره به برنامههای آموزشی این سازمان برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف گفت: البته خوشبختانه طی سالیان اخیر فعالیتهای خوبی در راستای حمایت از فرش دستباف در قم انجام شده که نیاز است در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم و به روز شدن دانش تولید کنندگان نیز اقدامات بیشتری صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور تولید کنندگان فرش دستباف قم در بازارهای معتبر بینالمللی ابراز داشت: در همین راستا هماهنگی لازم از سوی این سازمان برای حضور برخی از تولیدکنندگان فرش دستباف قم در نمایشگاه بینالمللی هنگکنگ که ابتدای سال جاری برگزار میشود، انجام شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم جایگزینی فرش ماشینی را موجب کاهش تولید فرش دستباف در قم عنوان کرد و خواستار فرهنگسازی در استفاده از فرش دستباف شد.
حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی لازمه استقبال مردم قم از فرش دستباف است، اظهار داشت: یکی از دلایل مهم کاهش تولید فرش در قم، ناشی از فرهنگ جایگزینی فرش ماشینی در منازل مردم میشود و این که مردم داخل کشورمان و بعضا مردم قم چندان از فرشهای دستباف استقبال نمیکنند که این مسئله خود نیازمند انجام فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب در این رابطه است.
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