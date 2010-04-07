50 تا 100 درصد باغات استان زنجان خسارت وارد شد

محمد رضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان این که پیش بینی می شود بیش از 50 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شده است، افزود: تاکنون جمع بندی کلی در رابطه با خسارت وارد صورت نگرفته است با این حال به عنوان مثال طبق گزارشات اعلام شده از سوی مسئولان شهرستان ابهر، از ابتدای فروردین ماه تاکنون 90 میلیارد ریال به محصولات باغی و زراعی این شهرستان خسارت وارد شده است.

وی سرمازدگی درختانی همچون گردو، سیب، بادام و آلبالو را در استان زنجان از عوامل اصلی بالا رفتن میزان خسارت ها عنوان کرد و ادامه داد: در فروردین ماه سال 88، خسارت ناشی از سرمازدگی 120 میلیارد تومان بود که این امر نشان دهنده این است که باید فکر اساسی برای مقابله با این پدیده و کاهش خسارت ها کرد.

براتی با اشاره به این که علی رغم خسارات وارده به بخش کشاورزی، متاسفانه کشاورزان از طرح بیمه محصولات و باغات خود استقبال نمی کنند ادامه داد: در حال حاضر کمتر از 10 درصد باغات و 35 درصد از محصولات کشاورزی بیمه هستند که این رقم در مقایسه با خسارات وارده بسیار ناچیز است.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان افزایش سقف بیمه محصولات کشاورزی استان در سالجاری را اقدامی برای تشویق کشاورزان جهت بیمه محصولات دانست و گفت: هر محصولی که از سوی کشاورزان برای افزایش سقف بیمه اعلام شود بررسی و قطعا اقدام عملی دراین رابطه صورت خواهد کرد.

براتی در ادامه بر لزوم استفاده کشاورزان از بذرهای مقاوم در مقابل سرما و درختان دیر گل ده افزود: مراکز تحقیقاتی استان برای اصلاح بذرها اقدامات اساسی صورت داده اند و در حال حاضر پیگیر اصلاح گونه های درختی مقاوم به سرما هستند و کشاورزان می توانند با استفاده از این ارقام از خسارت سرمازدگی پیشگیری کنند.