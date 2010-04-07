دل آگاه تهیه کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: ساخت مجموعه ای 26 قسمتی با موضوع انیمیشن را در دست تولید دارم. این مجموعه بانام "تک فریمهای جاندار" در مرحله پیش تولید قرار دارد که در حال حاضر گروه پژوهش مشغول تحقیق بر روی این پروژه هستند.
وی ادامه داد: این مجموعه آموزشی از 26 قسمت 30دقیقهای تشکیل شدهاست وبرای پخش از شبکه صبا تولید میشود."تک فریمهای جاندار" به معرفی سبکهای مختلف انیمیشن ومعرفی مراکز واساتید ی که در اینحرفه فعالیت میکنند میپردازد. این برنامه تلاش میکند افراد جامعه را با فیلم های انیمیشن آشنا کند.
دل آگاه افزود: مراحل تحقیق وپژوهش این مجموعه بسیار مهم و وقت گیر است. امیدوارم اوائل اردیبهشت بتوانیم ساخت این برنامه را آغاز کنیم. "تک فریمهای جاندار" سرگذشت انیمیشن در ایران را از بدو ورود بررسی میکند ودر حقیقت ادای دینی به اساتید، دانشجویان وهمه افرادی است که در این حرفه فعالیت میکنند. همچنین این مجموعه نگاهی نیز به گزارش جشنواره های داخلی وخارجی که درارتباط با انیمیشن برگزار میشود، دارد.
وی خاطر نشان کرد: تا کنون حضور سینا عطائیان و مسعود جدی به عنوان کارگردان قطعی شدهاست که تحقیق وپژوهش درباره این مجموعه را نیز بر عهده دارند. برای ساخت این مجموعه از حضورچند کارگردان بهره می بریم. همچنین سری جدید مجموعه "یک فیلم یک تجربه" نیزاز هفته اول خرداد از شبکه چهار سیما پخش میشود.
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