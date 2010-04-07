آمریکا اسیر خاورمیانه شد/ اشراف اطلاعاتی کاملی بر منطقه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه در ادامه کنفرانس خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی که صبح امروز در وزارت خارجه برگزار شد، درباره تبادل سوخت هسته ای برای رآکتور تهران اظهار داشت: ما سوخت هسته ای تهران را باید تامین کنیم. این نیروگاه برای تولید دارو بوده و صدها هزار نفر به آن نیازمند هستند دولت جمهوری اسلامی ایران سوخت این نیروگاه را به هر شکل ممکن تامین خواهد کرد ولی تبادل سوخت علاوه بر تامین این نیاز یه اقدام اعتماد ساز است که منافع چند جانبه بر آن مترتب است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خلع سلاح در برگیرنده منع اشاعه سلاح های کشتار جمعی نیز می باشد، گفت: کنفرانس تهران بر خلع سلاح هسته ای متمرکز بوده اما در کنار آن به مسئله سلاح های کشتار جمعی نیز توجه خواهد داشت.

متکی افزود: بحث تدوین کنوانسیون منع اشاعه سلاح های میکروبی در این اجلاس مطرح خواهد شد ولی جمهوری اسلامی ایران بر منع تکثیر و تولید سلاح های هسته ای بیشتر تاکید دارد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی درباره نقش سازمان های غیر دولتی و حضور آنها در اجلاس خلع سلاح تهران گفت: در این کنفرانس به نقش سازمان های مردم نهاد نیز تاکید جدی شده و از آنها نیز دعوت به عمل آورده ایم ما به نقش سازمان های غیر دولتی در این زمینه باور داریم و فرهنگ سازی در زمینه خلع سلاح می تواند بسیار موثر باشد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مذاکرات خلع سلاح هسته ای میان آمریکا و روسیه را چندان مهم ندانست و گفت: روسیه و آمریکا از دهه 80 مذاکرات را آغاز کردند ولی این مذاکرات در راستای از رده خارج کردن برخی از سلاح های تاریخ گذشته بوده و توسعه عمودی نسل جدید سلاح های هسته ای همچنان ادامه دارد که البته می تواند به طور جدی در اجلاس تهران در دستور کار قرار گیرد.

متکی در ادامه این نشست خبری درباره موانع تحقق خاورمیانه عاری ازسلاح هسته ای گفت: در سال 1874 میلادی ایران و مصر پیشنهاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را مطرح کردند تنها جایی که این سلاح ها در آن مستقر شده فلسطین اشغالی است که رژیم صهیونیستی در پی برتری جویی منطقه ای صدها کلاهک هسته ای را در این سرزمین مستقر کرده است که به واقع یکی از موانع اصلی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای محسوب می شود.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی درباره بازنگری در ان پی تی ، گفت: در اجلاس خلع سلاح تهران بخشی از این موضوع نیز مورد توجه بوده و بخشی دیگر از مواضع جمهوری اسلامی در خصوص بازنگری در ان پی تی طی اجلاس نیویورک مطرح خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نقاط قوت معاهده ان پی تی در حال امحاء از سوی قدرت های بزرگ است گفت: ما بر این نقاط و تقویت آن تاکید کرده و تلاش خواهیم داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر نقش آفرینی سازمان کنفرانس اسلامی، خاطر نشان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب برای نقش آفرینی سازمان کنفرانس اسلامی در دفاع از فلسطین بایستی مورد توجه جدی این سازمان قرار گیرد زیرا سازمان کنفرانس اسلامی در حقیقت پس از آتش زدن مسجد الاقصی و با همین هدف تشکیل شده است. ما نیز این سازمان را برای انجام وظیفه قانونی خود تشویق و حمایت می کنیم.

متکی همچنین در رابطه با روابط اقتصادی ایران و چین گفت: روابط ایران و چین طی 5 سال گذشته روند پرشتابی داشته و در این مدت از 10 میلیارد دلار روابط تجاری امروز به حدود 30 میلیارد دلار رسیده و این با درک و احترام متقابل روند رو به رشدی دارد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره ایجاد بحرانی برای پوشش بحران غرب بر علیه ایران گفت: در مناسبات کنونی جهان شرایط تغییر کرده است و دیگرنمی توان با ایجاد بحران جدیدی بحران سابق را کمرنگ کرد.

وزیر امور خارجه با بیان خاطره ای از آخرین حمله رژیم صهیونیستی به بیروت گفت: در دیداری که با رئیس جمهور لبنان در آن زمان داشتم به وی گفتم که این حمله انشاء الله آخرین حمله رژیم صهیونیستی به لبنان خواهد بود ولی دیدیم که شکست صهیونیست ها در جنگ 33 روزه چه وحشتی به دل آنان انداخت و در پی این شکست رژیم صهیونیستی به نوار غزه حمله کرد تا پوششی برای شکست نبرد 33 روزه باشد ولی در آن حمله نیز با مقاومت نیروهای فلسطینی شکستی به مراتب سنگین تر را متحمل شد.

متکی افزود: شاید در زمانی آمریکا برای شکست اقتصادی خود راهکارهای غیر اقتصادی را دنبال می کرد اما امروز شرایط به آمریکاییان اجازه ورود به بحران دیگر را نمی دهد زیرا آمریکایی ها آمده بودند که در منطقه خاورمیانه اسیر بگیرند ولی خود اسیر شدند و اقبال به اوباما به خاطر همین مسئله بود.

وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: اینکه آمریکا بخواهد بحران خود را با بحران دیگر حل کند دور از ذهن است ما در منطقه حضور قوی و قانونی خود را داشته و مراقبت های لازم را داریم دستگیری ریگی و آزادسازی عطارزاده نشان داد که هر تحولی در منطقه زیر نظر ماست و اشراف اطلاعاتی کاملی بر منطقه داریم.

وزیر امور خارجه سطح کنفرانس خلع سلاح را به عنوان یک شروع بسیار مناسب عنوان کرد و گفت: ما از این کنفرانس که یک شروع محسوب می شود انتظار خیلی بالایی نداریم ولی حضور صاحبنظران داخلی و خارجی در این اجلاس می تواند سرآغاز خوبی باشد زیرا ایران سعه صدر لازم برای شنیدن مواضع و مصالح جهانی در این زمینه را دارد.