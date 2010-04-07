دو تابلوی الکترونیکی هشدارهای ترافیکی در مرکز گلستان نصب شد

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ابعاد تابلوی اعلام سرعت دو در 2.25 سانتی متر است و با هدف اعلام سرعت مجاز به رانندگان و اعلام سرعت خودروی عبوری نصب شده است .

وی اظهار داشت: این تابلو سرعت خودرو های عبوری را در فاصله 200 متری به رانندگان اعلام می کند،به این صورت که سرعت مجاز با رنگ سبز و سرعت غیر مجاز با رنگ قرمز نشان داده می شود و از این طریق رانندگان از سرعت غیر مجاز خود مطلع می شوند و در صدد کاهش سرعت خود و رسیدن به سرعت مجاز بر می آیند که این ، گامی در جهت کاهش خطرات و تصادفات احتمالی برداشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تابلوی دیگر به ابعاد شش در 2.25 سانتی متر است که این تابلو نیز در ورودی غربی گرگان نصب شده است.

کریمی، هدف از نصب این تابلو نیز اطلاع رسانی عمومی و بیان هشدارهای ترافیکی در جهت ایجاد توصیه ای به رانندگان و مسافران و به دنبال آن کاهش خطرات و حوادث راهنمایی و رانندگی اعلام کرد.

شهردار گرگان از تشکیل پرونده سلامت برای کارکنان شهرداری خبر داد و گفت: هزار و 73 نفر از پرسنل شهرداری در سال گذاشته با انجام معاینات و آزمایشات پزشکی پرونده سلامت تشکیل دادند.

وی اظهار داشت: همچنین به 541 نفر نیروهای در معرض خطر شهرداری واکسن هپاتیت B تزریق شد و 352 نفر از پرسنل نیز برعلیه بیماری کزاز واکسینه شدند و آزمایشات تخصصی اسپیرومتری(تنفسی )،شنوایی سنجی و تست تب مالت نیز برروی 250 نفر از پرسنل انجام گرفت و 85 نفر از پرسنل کشتارگاه ،غسالخانه ،هتل ناهارخوران و مستخدمین نیز کارت بهداشت دریافت نمودند.



کریمی یادآورشد: 64 ساعت کلاس آموزشی بهداشت حرفه ای و محیط با موضوعاتی همچون مبارزه با حشرات و جوندگان ،زباله و فاضلاب ، آنفولانزای نوع A، گرد وغبار ، بیماری ایدز و بهداشت عمومی نیز برای پرسنل خدمات شهری ،کشتارگاه ،هتل ناهارخوران و کارخانه آسفالت و سنگ شکن برگزار گردید و کمیته حفاظت فنی و بهداشتی هم برای آنان تشکیل شد.