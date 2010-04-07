تختهای بیمارستانی در کهگیلویه و بویراحمد به هزار تخت می رسد

دکتر حسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این طرحها شامل بیمارستانهای 200 تختخوابی "یاسوج" و 96 تختخوابی "گچساران" و پنج مرکز درمانی 10 تختخوابی درشهرهای "لنده"، "چرام"، "پاتاوه"، "قلعه رئیسی" و "لوداب" است.

وی با بیان اینکه میانگین تعداد تخت بیمارستانهای کشور به ازای هر10 هزار نفر یک تخت است، اظهار داشت: با اتمام این طرحها، میانگین تخت های بیمارستانی استان با کشور برابر می شود.

نبوی زاده، راه اندازی رشته های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی، اخذ مجوز برای رشته تخصصی کودکان و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های میکروبیولوژی، بیوشیمی و پرستاری را از جمله فعالیت های آموزشی این دانشگاه در سال گذشته عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: احداث 17خانه بهداشت، سه مرکزبهداشتی- درمانی، کلینیک مثلثی گچساران و راه اندازی کلینیک دندانپزشکی دولتی در یاسوج و گچساران، از دیگر فعالیتهای این دانشگاه در سال گذشته بود.