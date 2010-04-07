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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

تختهای بیمارستانی در کهگیلویه و بویراحمد به هزار تخت می رسد

تختهای بیمارستانی در کهگیلویه و بویراحمد به هزار تخت می رسد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با بهره برداری از طرحهای دردست اجرا، تعداد تختهای بیمارستانی استان از670 تخت به هزار تخت افزایش می یابد.

دکتر حسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این طرحها شامل بیمارستانهای 200 تختخوابی "یاسوج" و 96 تختخوابی "گچساران" و پنج مرکز درمانی 10 تختخوابی درشهرهای "لنده"، "چرام"، "پاتاوه"، "قلعه رئیسی" و "لوداب" است.

وی با بیان اینکه میانگین تعداد تخت بیمارستانهای کشور به ازای هر10 هزار نفر یک تخت است، اظهار داشت: با اتمام این طرحها، میانگین تخت های بیمارستانی استان با کشور برابر می شود.

نبوی زاده، راه اندازی رشته های علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی، اخذ مجوز برای رشته تخصصی کودکان و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های میکروبیولوژی، بیوشیمی و پرستاری را از جمله فعالیت های آموزشی این دانشگاه در سال گذشته عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: احداث 17خانه بهداشت، سه مرکزبهداشتی- درمانی، کلینیک مثلثی گچساران و راه اندازی کلینیک دندانپزشکی دولتی در یاسوج و گچساران، از دیگر فعالیتهای این دانشگاه در سال گذشته بود.

کد مطلب 1059390

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