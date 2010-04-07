بازدید عمومی از ناوشکن جماران در بوشهر لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ناوشکن جماران صبح چهراشنبه طی مراسمی مورد بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مسئولان استان و خبرنگاران قرار گرفت و طبق برنامه قرار بود بعدازظهر امروز نیز در معرض دید مردم بوشهر قرار گیرد.

در همین زمینه اعلام شده است در سفر بعدی این ناوشکن به بندر بوشهر که در آینده نزدیک رخ خواهد داد این ناو مورد بازدید علاقه مندان قرار گیرد.