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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

بازدید عمومی از ناوشکن جماران در بوشهر لغو شد

بازدید عمومی از ناوشکن جماران در بوشهر لغو شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: به دلیل اعزام ناوشکن جماران به ماموریت محول شده، بازدید بعد از ظهر مردم بوشهر از این ناوشکن لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ناوشکن جماران صبح چهراشنبه طی مراسمی مورد بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مسئولان استان و خبرنگاران قرار گرفت و طبق برنامه قرار بود بعدازظهر امروز نیز در معرض دید مردم بوشهر قرار گیرد.

در همین زمینه اعلام شده است در سفر بعدی این ناوشکن به بندر بوشهر که در آینده نزدیک رخ خواهد داد این ناو مورد بازدید علاقه مندان قرار گیرد.

ناوشکن جماران به عنوان بزرگترین ناوشکن کشور با تلاش متخصصان داخلی و بدون هیچگونه وابستگی به کشورهای بیگانه ساخته شده که با ساخت آن توان و ارزش دفاعی ایران در سطح منطقه و بین المللی بالاتر رفته است.

کد مطلب 1059396

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