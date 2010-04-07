حجت الاسلام احمد مبلغی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اهمیت برگزاری کنفرانس "فقه تمدن و توسعه" در کشور عمان خاطرنشان کرد: میراث شیعه برای بنای فقه تمدنی بسیار غنی است و اگر حوزه علمیه بخواهد حرف اول را بزند باید فرصت را مغتنم شمرده و در زمینه کرسیهای فقه تمدنی وارد عمل شود.
وی اظهار داشت: به منظور تبیین جهانی تمدن اسلامی، همه مذاهب اسلامی باید در ایجاد، تعریف و بنای این تمدن ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: فقه تمدنی مقولهای تاثیرگذار بر خود فقه است و زمینه نزدیک سازی مذاهب، هم اندیشی و اتحاد میان آنها خواهد شد و ایجاد تعامل و تبادل نظر میان مذاهب را نیز فراهم خواهد کرد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: برگزاری کنفرانس "فقه تمدنی و توسعه" در کشور عمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
مبلغی با اشاره به اینکه فقه تقریب و تقارب باید در جهان اسلام تقویت شود گفت: مسأله تقریب فواید چندجانبهای در بر دارد و باید همگان گامهای بلندی را در زمینه وحدت برداریم تا زمینه اتحاد عملی امت اسلام فراهم شود.
وی ادامه داد: فقه تمدنی به لحاظ اینکه گستردهترین چتر را بر سر فقه افکنده است، فقه را از جدا بودن از هم و مجمع الجزایری شدن خارج خواهد کرد و نقش یک عامل انسجام دهنده بین اجزا را بازی میکند.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در حقیقت اگر فقه تمدنی نباشد اجزای فقه و روابط فیمابین به صورت گسسته از هم باقی میماند و در نتیجه فقه نمیتواند به صورت فعال ایفای نقش کند.
وی ادامه داد: فقه تمدنی در تقویت فقه سیاسی، اقتصادی و فرهنگ اسلامی و نزدیک سازی مذاهب اسلامی به هم نقش ویژه و تعیین کنندهای دارد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به جایگاه کنفرانس "فقه تمدنی و توسعه" در کشور عمان گفت: این کنفرانس هر سال تحت عنوان کلیتر "تطور در دانش فقه" با موضوعات مختلف در این کشور برگزار میشود.
مبلغی تصریح کرد: در کنفرانس فقه تمدنی و توسعه، 44 نفر از شخصیتهای کشورهای مختلف جهان از جمله لیبی، مصر، عربستان، سوریه، لبنان، ایران، مالزی، تونس، مغرب ، الجزایر و ترکیه حضور داشتند.
وی گفت: سطح کنفرانس از نظر مباحث مطرح شده و شخصیتهایی که حضور داشتند، بسیار بالا بود.
مبلغی تصریح کرد: در مراسم افتتاحیه، آقای خلیلی، مفتی کشور عمان، محمد الشحات الجندی، دبیرکل شورایعالی امور اسلامی مصر و عضو مجمع پژوهشهای اسلامی الأزهر، زهیلی از علمای سنی مذهب سوریه و اینجانب از حوزه علمیه قم سخنرانی کردیم.
وی ادامه داد: پس از مراسم افتتاحیه اینجانب مقالهای تحت عنوان "قواعد فقهی در فقه عمران" را در سه بخش "تعیین و تحدید ملکیت زمین"، "قواعد حفظ صلاحیت زمین برای آبادانی" و"قواعد تعیین کننده نوع و چگونگی آبادانی" که در آن متناسب با فقه شیعه و سنی قواعدی را استنتاج کرده و ارایه نمودم.
مبلغی همچنین تصریح کرد: در این کنفرانس مقالاتی دیگری در موضوعاتی نظیر"محیط زیست"، "نصوص شرعی و حمایت از محیط زیست"، "احکام بازار"، "فقه مهاجران"، "نظام شهرسازی در اسلام"، "مدینه و دولت در اجتهاد فقهی"، "فقه تمدنی، وظایف و غایات"، "فقه تمدن، واقعیت و انتظارها" ارایه گردید.
لازم به ذکر است کنفرانس فقه تمدنی اوایل هفته جاری در کشور عمان برگزار شد و مقاله حجت الاسلام مبلغی به خاطر جدید بودن موضوعات و مباحث مطرح شده در آن، مورد استقبال افراد حاضر در کنفرانس قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اهمیت فقه تمدنی گفت: کرسیهای فقه تمدنی باید میان مذاهب مختلف اسلامی وحوزههای علمیه ایجاد شود.
حجت الاسلام احمد مبلغی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اهمیت برگزاری کنفرانس "فقه تمدن و توسعه" در کشور عمان خاطرنشان کرد: میراث شیعه برای بنای فقه تمدنی بسیار غنی است و اگر حوزه علمیه بخواهد حرف اول را بزند باید فرصت را مغتنم شمرده و در زمینه کرسیهای فقه تمدنی وارد عمل شود.
نظر شما