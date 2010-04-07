حجت الاسلام احمد مبلغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اهمیت برگزاری کنفرانس "فقه تمدن و توسعه" در کشور عمان خاطرنشان کرد: میراث شیعه برای بنای فقه تمدنی بسیار غنی است و اگر حوزه علمیه بخواهد حرف اول را بزند باید فرصت را مغتنم شمرده و در زمینه کرسی‌های فقه تمدنی وارد عمل شود.



وی اظهار داشت: به منظور تبیین جهانی تمدن اسلامی، همه مذاهب اسلامی باید در ایجاد، تعریف و بنای این تمدن ایفای نقش کنند.



وی ادامه داد: فقه تمدنی مقوله‌ای تاثیرگذار بر خود فقه است و زمینه نزدیک سازی مذاهب، هم اندیشی و اتحاد میان آنها خواهد شد و ایجاد تعامل و تبادل نظر میان مذاهب را نیز فراهم خواهد کرد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: برگزاری کنفرانس "فقه تمدنی و توسعه" در کشور عمان از اهمیت بالایی برخوردار است.



مبلغی با اشاره به اینکه فقه تقریب و تقارب باید در جهان اسلام تقویت شود گفت: مسأله تقریب فواید چندجانبه‌ای در بر دارد و باید همگان گام‌های بلندی را در زمینه وحدت برداریم تا زمینه اتحاد عملی امت اسلام فراهم شود.



وی ادامه داد: فقه تمدنی به لحاظ اینکه گسترده‌ترین چتر را بر سر فقه افکنده است، فقه را از جدا بودن از هم و مجمع الجزایری شدن خارج خواهد کرد و نقش یک عامل انسجام دهنده بین اجزا را بازی می‌کند.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در حقیقت اگر فقه تمدنی نباشد اجزای فقه و روابط فی‌مابین به صورت گسسته از هم باقی می‌ماند و در نتیجه فقه نمی‌تواند به صورت فعال ایفای نقش کند.



وی ادامه داد: فقه تمدنی در تقویت فقه سیاسی، اقتصادی و فرهنگ اسلامی و نزدیک سازی مذاهب اسلامی به هم نقش ویژه و تعیین کننده‌ای دارد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به جایگاه کنفرانس "فقه تمدنی و توسعه" در کشور عمان گفت: این کنفرانس هر سال تحت عنوان کلی‌تر "تطور در دانش فقه" با موضوعات مختلف در این کشور برگزار می‌شود.



مبلغی تصریح کرد: در کنفرانس فقه تمدنی و توسعه، 44 نفر از شخصیت‌های کشورهای مختلف جهان از جمله لیبی، مصر، عربستان، سوریه، لبنان، ایران، مالزی، تونس، مغرب ، الجزایر و ترکیه حضور داشتند.



وی گفت: سطح کنفرانس از نظر مباحث مطرح شده و شخصیت‌هایی که حضور داشتند، بسیار بالا بود.



مبلغی تصریح کرد: در مراسم افتتاحیه، آقای خلیلی، مفتی کشور عمان، محمد الشحات الجندی، دبیرکل شورای‌عالی امور اسلامی مصر و عضو مجمع پژوهش‌های اسلامی الأزهر، زهیلی از علمای سنی مذهب سوریه و اینجانب از حوزه علمیه قم سخنرانی کردیم.



وی ادامه داد: پس از مراسم افتتاحیه اینجانب مقاله‌ای تحت عنوان "قواعد فقهی در فقه عمران" را در سه بخش "تعیین و تحدید ملکیت زمین"، "قواعد حفظ صلاحیت زمین برای آبادانی" و"قواعد تعیین کننده نوع و چگونگی آبادانی" که در آن متناسب با فقه شیعه و سنی قواعدی را استنتاج کرده و ارایه نمودم.



مبلغی همچنین تصریح کرد: در این کنفرانس مقالاتی دیگری در موضوعاتی نظیر"محیط زیست"، "نصوص شرعی و حمایت از محیط زیست"، "احکام بازار"، "فقه مهاجران"، "نظام شهرسازی در اسلام"، "مدینه و دولت در اجتهاد فقهی"، "فقه تمدنی، وظایف و غایات"، "فقه تمدن، واقعیت و انتظارها" ارایه گردید.



لازم به ذکر است کنفرانس فقه تمدنی اوایل هفته جاری در کشور عمان برگزار شد و مقاله حجت الاسلام مبلغی به خاطر جدید بودن موضوعات و مباحث مطرح شده در آن، مورد استقبال افراد حاضر در کنفرانس قرار گرفت.